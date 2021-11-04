حادثة من فيلم هوليودي... مواطن عربي عالق في مطار موسكو

نشرت صفحة "روسيا من الداخل" على منصة "فيسبوك" مقطع الفيديو للمواطن اليمني العالق في مطار "فنوكوفو" الواقع جنوب شرقي العاصمة موسكو.

وأظهر المقطع المنشور سرد المواطن اليمني علي لقصته، حيث قال إنه وصل إلى روسيا عام 2018 هربا من الحرب الأهلية في بلاده وبقي فيها حتى هذا العام.

وأضاف علي أنه "غادر روسيا منذ فترة حيث سعى إلى تجديد تأشيرته الروسية، لكنه فشل فقام بشراء تذاكر بطولة كأس أمم أوروبا التي أعطته الحق بالحصول على تأشيرة زمنية في روسيا، حيث حاول خلال طيلة هذه الفترة تسوية وضعه القانوني في البلاد لكنه لم يستطع ما أرغمه على السفر إلى تركيا لمحاولة تسوية الأوراق عبر السفارة الروسية في أنقرة".

وتفاجأ علي فور وصوله إلى تركيا أن السلطات رفضت إدخاله إلى البلاد وقامت بإرساله مجددا إلى موسكو عبر رحلة من اسطنبول، حيث بات الشاب اليمني عالقا في مطار موسكو وغير قادر على الخروج أو السفر إلى دولة أخرى، بسبب قيام السلطات باحتجاز جواز سفره المنتهية صلاحيته.

يذكر أن الممثل الأمريكي توم هانكس قد لعب دور المسافر في فيلم "The Terminal" الذي وجد نفسه عالقا في مطار "نيويورك" بسبب توتر أوضاع بلاده ولم يستطع دخول الأراضي الأمريكية وبقي لأشهر يعيش في المطار.