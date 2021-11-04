سائق صيني ينقذ راكبا كان على وشك الموت... فيديو

تسهم المعرفة بالقواعد العامة للإسعافات الأولية في الحد من المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها الناس في حياتهم اليومية، وكلما زاد عدد الأشخاص الذين لديهم هذا الوعي كلما ازدادت فرص النجاة.

وتشمل الإسعافات الأولية العديد من الأمور منها علاج حالات الاختناق الطارئة، التي يمكن أن تسبب الوفاة إذا لم يكن هناك شخص لديه المعرفة الصحيحة للتعامل معها.

ويظهر ذلك في مقطع فيديو نشرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، لسائق صيني استطاع إنقاذ أحد الركاب خلال لحظات بعدما تسبب أجزاء من الطعام في تعطيل قدرته على التنفس.

وتقول الصحيفة إن سرعة الملاحظة التي تحلى بها السائق جعلته يدرك أن هناك شيئا ما تسبب في توقف التنفس وهو ما دفعه لاستخدام طريقة تُعرف بـ "مناورة هيمليخ" لعلاج انقطاع التنفس الطارئ.

وتعتمد تلك الطريقة على الإمساك بالشخص من الخلف ووضع اليدين متشابكين أسفل الصدر والضغط عليه حتى يتم طرد الجسم الغريب الذي تسبب في انسداد القصبة الهوائية.

A quick-thinking bus driver saved a choking passenger using the Heimlich manoeuvre in China. pic.twitter.com/IPyP4m2EqN — South China Morning Post (@SCMPNews) November 4, 2021

ويظهر الفيديو نجاح السائق الصيني في إتمام هذه العملية بعدما سقط جزء من الطعام الذي كان يتناوله هذا الشخص على الأرض وبدأ يستعيد قدرته على التنفس.

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