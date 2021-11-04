صيني يستخدم أطرافا روبوتية لإطعام أطفاله... فيديو

يفقد بعض الناس أجزاء من أجسادهم لأسباب مختلفة بعضها يكون نتيجة تعرضهم لحادث، وهو ما يحد قدرتهم على ممارسة بعض الأنشطة الحياتية بالصورة التي تعودوا عليها.

لكن مع التطور التكنولوجي الهائل في مجال الأطراف الصناعية أصبح بإمكان من فقدوا أجزاء من أجسادهم أن يعيشوا الحياة العادية ويمارسوا كل ما يحلوا لهم بطريقة شبه طبيعية.

Technology makes life better! See how this man from Xiamen, southeast China's Fujian adapts to his new robotic prosthesis designed by a Chinese company and peels the first banana for his children. #HiTechChina pic.twitter.com/SZCFSJpaP5 — People's Daily, China (@PDChina) November 4, 2021

يظهر ذلك في مقطع فيديو نشرته صحيفة "الشعب" الصينية، تقول فيه إن رجلا استطاع أن يدخل البهجة على قلوب أطفاله عندما استخدم أطرافه الصناعية بدقة عالية جعلته قادر على تقشير ثمار الموز وتقديمها لأطفاله من أجل تناولها.

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