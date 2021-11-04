صيني يستخدم أطرافا روبوتية لإطعام أطفاله... فيديو

لكن مع التطور التكنولوجي الهائل في مجال الأطراف الصناعية أصبح بإمكان من فقدوا أجزاء من أجسادهم أن يعيشوا الحياة العادية ويمارسوا كل ما يحلوا لهم بطريقة شبه طبيعية.
Technology makes life better! See how this man from Xiamen, southeast China's Fujian adapts to his new robotic prosthesis designed by a Chinese company and peels the first banana for his children. #HiTechChina pic.twitter.com/SZCFSJpaP5— People's Daily, China (@PDChina) November 4, 2021
يظهر ذلك في مقطع فيديو نشرته صحيفة "الشعب" الصينية، تقول فيه إن رجلا استطاع أن يدخل البهجة على قلوب أطفاله عندما استخدم أطرافه الصناعية بدقة عالية جعلته قادر على تقشير ثمار الموز وتقديمها لأطفاله من أجل تناولها.
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