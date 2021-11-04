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    خضروات

    أطعمة لا تشتريها أبدا في عروض التخفيضات

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    يبحث الكثير من الناس عن عروض التخفيضات في المتاجر الكبرى، من باب التوفير، إلا أن هذا قد يتسبب في مشاكل صحية أنت في غنى عنها

    فبجسب تقرير لموقع "Eat This Not That" هناك أطعمة يجب الابتعاد عنها، وعدم الحرص على شرائها في عروض التخفيضات، مشيرا إلى أنه في الغالب تم وضع هذه الأنواع في عروض التوفير لأنها قريبة من انتهاء صلاحيتها، مشددا على أن توفير بعض الأموال لا يساوي أبدا الإضرار بصحتك.

    وجبة بيض مع البندورة والخضار
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    وينقل الموقع قول خبيرة التغذية والتسوق ماريا مارلو، إنه "في بعض الأحيان يمكن أن يكون خطرًا صحيًا كبيرًا".

    ومارلو مؤلفة كتاب "دليل بقالة الغذاء الحقيقي"، تؤكد أن "بعض الأطعمة، مثل الأطعمة المجمدة، عادة ما تكون موفرة عن الشراء، ولكن قد ترغب في التفكير مليًا في غيرها حيث من المحتمل أن تنتهي صلاحيتها قريبًا جدًا، أو حتى في اليوم الذي اشتريتها فيه".

    في المقابل ترى ليا ماكغراث، متخصصة التغذية في شركة Ingles Markets، أن الناس غالبًا ما يسيئون فهم سبب قيام متاجر البقالة بوضع الأطعمة في عروض التوفير، مشيرة إلى أن المستهلكين يعتقدون خطأً أن هذه الأطعمة "سيئة " لأنه انتهت صلاحيتها. "في الواقع ، هذا ليس كذلك عادة، فقد يكون لدى محلات السوبر ماركت أفكار أخرى".

    وأشارت إلى أن هناك بعض الأسباب التي قد تجعل المتاجر الكبرى تعرض سلعًا للبيع في عروض التخفيضات، ومنها أن يتم الترويج لسلع جديدة، أو للمساعدة في تقليل المخزون، أو المساعدة في بيع أطعمة توقف الناس عن شرائها، أو عرض الأطعمة الموسمية بعد انتهاء مناسبتها، وهكذا.

    ورغم ما تطرحه لي يؤكد الموقع أن هناك مجموعة من الأطعمة يجب عدم شرائها في العروض الترويجية/ التخفيضات، أو على الأقل التأكد من صلاحيتها، وجودتها.

    الفواكه والخضروات المقطعة مسبقا

    ينصح بالابتعاد عن هذه الفاكهة والخضروات عندما تكون معروضة للبيع في التخفيضات، فمن المحتمل أن تكون في طريقها للتف، وتوشك صلاحيتها على الانتهاء. فإذا كنت لا تخطط لاستهلاكها في اليوم ذاتها فابتعد عنها.

    اللحوم

    في اللحوم تحديدا يحب أن تكون الجودة أهم شيئا، لذلك لا تخاطر أبدا في شراء اللحوم في عروض التخفيضات لأنك في الغالب ستخشر أكثر مما ستوفر، ومن الأفضل انفاق المزيد من الأموال على استهلاك لحوم ذات جودة عالية، بل ويجب الانتباه إلى أن تكون هذه اللحوم لحيوانات تمت تغذيتها بالأعشاب وفي المراعي.

    أسماك
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    الزبادي

    واحد من أسرع الأطعمة التي تفسد، لذلك سيكون عليك التعامل بحذر كبير عندما تجده بخصم كبير على أرفف متجر البقالة. على أي حال عليك معرفة تاريخ صلاحيته المدون عليه، وما إن كانت ستستهلك بالفعل قبل انتهاء تلك الفترة أم ستضطر في النهاية إلى التخلص منه في القمامة.

    الخبز

    عليك التأكد من تاريخ انتاج الخبز المدون على العبوة، حاول أن تشتري الخبز الجديد نسبيا قبل أن تذهب إلى البيت. فقد تلاحظ نمو العفن في وقت أسرع قليلاً مما تريد.

    الألبان

    إذا كنت تستخدم الكثير من الحليب، فعليك التحقق من تاريخ انتهاء الصلاحية على العبوة قبل شرائها بسعر مخفض. وتحقق من أن هذه الصلاحية تكفي لتكون استهكته منها على أي حال هناك الكثير الذين صدموا عندما اشتروا عبوات الحليب في العروض الترويجية/ المخفضة واكتشفوا أنها فاسدة بمجرد فتحها.

    البيض

    رغم أن البيض من السلع الأساسية الرخيصة نسبيًا، ويمكن الاحتفاظ بها في الثلاجة، لكن إذا وجدتها بسعر مخفض للغاية، عليك التفكير جيدا، فقد يكون هناك مشكلة ما تنتظرك فور عودتك إلى البيت.

    بشكل عام من الأفضل دائمًا دفع المزيد من المال مقابل المنتجات الحيوانية عالية الجودة، مثل اللحوم والبيض أو المأكولات البحرية البرية، والتأكد من تاريخ صلاحية أي منتج قبل شراءه في هذه العروض، بحسب ما ينصح خبراء التغذية والبقالة.

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