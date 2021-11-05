أستراليا تطلق أول دراجة تعمل على الهيدروجين في العالم... فيديو

أطلقت شركة "لافو" الأسترالية أول دراجة تعمل بالطاقة الهيدروجينية في العالم، في محاولة لجعل النقل لمسافات طويلة أمرًا ممكنًا.

لا تحتاج الدراجة الحديثة لبطاريات ثقيلة أو لإحراق الوقود وحدوث انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وصُممت لتساعد العالم للوصول إلى مجتمع خالٍ من الانبعاثات، حسبما ذكر موقع "yankodesign".

The LAVO bike fr StudioMOM is the world’s first #hydrogen bike, requiring no heavy batteries, particulates, or CO2 emissions for operation. Acquiring #h2 from water & solar energy, the LAVO bike is outfitted with small h2 tanks that power up for operation. https://t.co/LoDF95xmgF pic.twitter.com/5mHOPRMfbQ — Hydrogen Standard (@H2Standard) November 4, 2021

​يتم تجهيز الدراجة بخزانات هيدروجين صغيرة تعمل على تشغيل الدراجة بطاقة نظيفة 100%.

يحول نظام تخزين الطاقة الخاص بالدراجة الكهرباء من الألواح الشمسية باستخدام محلل كهربي يقسم الماء إلى مكونات الهيدروجين والأكسجين، وينقلها إلى نظام تخزين طويل الأمد.

تتطلب دراجة "لافو" حوالي عشر دقائق فقط للشحن، وتعمل لمسافة تبلغ حوالي 150 كيلومترًا قبل إعادة الشحن.

صُنعت الدراجة باستخدام مادة خفيفة الوزن، وهي تحتفظ ببنية شحن لتحمل الوزن الأساسي الذي يأتي مع نظام كامل قائم على الهيدروجين.