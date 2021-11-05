الأرض ستكون على موعد مع "أورانوس العملاق"

قال علماء الفلك إن الأرض ستكون قريبة من كوكب أورانوس اليوم الجمعة 5 نوفمبر/تشرين الثاني بأكبر مسافة ممكنة.

تبلغ المسافة بين الكوكب والأرض 2.8 مليار كيلومتر، وهي أصغر مسافة خلال العام الحالي، ويعود ذلك التقارب إلى أن أورانوس سيدخل في محور واحد مع الشمس والأرض حيث ستكون مراكز الأجرام السماوية على نفس الخط، بحسب ما ذكرت صحيفة "mir24" الروسية.

هذا هو أفضل وقت لمراقبة أورانوس، حيث سيكون القطر الظاهر لأورانوس هو الأكبر في هذا عام، وسيكون من الممكن رؤية الكوكب السابع من خلال أي تلسكوب بسيط.

ويعد الكوكب ثالث أضخم كواكب المجموعة الشمسية، والرابع من حيث الكتلة، سمي على اسم الإله أورانوس في الميثولوجيا الإغريقية، ولم يتم تمييزه من قبل الحضارات القديمة على أنه كوكب رغم أنه مرئي بالعين المجردة.