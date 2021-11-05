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    كيم كارداشيان وكاني ويست

    كاني ويست غاضب من تصريحات كيم كارداشيان في برنامج ساخر بشأن طلاقهما... ويكشف: مازالت زوجتي

    © AP Photo / Evan Agostini
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    عبر مغني الراب الأمريكي، كاني ويست، عن ضيقه من تصريحات أدلت بها نجمة تلفزيون الواقع، عارضة الأزياء، كيم كارداشيان، في برنامج تلفزيوني ساخر بشأن طلاقها منه.

    وكانت كارداشيان استضافت قبل أسابيع إحدى حلقات برنامج "Saturday Night Live"، وقالت للجمهور وقتها أنها "قامت بتطليق كاني ويست".

    كيم كارداشيان
    © AP Photo / Charles Sykes/Invision
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    وخلال استضافته في بودكاست "درينك تشامبس" على الإنترنت، أمس الخميس، اتهم كاني ويست القائمين على البرنامج الساخر أنهم أرغموا زوجته على قول إنها طلقته من أجل كتابة النكات وإضحاك الجمهور.

    وأكد ويست أنه "لم ير أوراق الطلاق مطلقا، وأنه وكيم كارداشيان لم يتطلقا".

    وقال: "هذه ليست مزحة بالنسبة لي، فأطفالي يريدون أن يظل والديهما معا، كما أريد أن نكون معا".

    كما اتهم كاني ويست في لقاءه، أمس الخميس، وسائل الإعلام أنها تستثمر في محاولة تصوير وجود احتكاك بينه وبين كيم كارداشيان.

    وخلال مونولوجها في برنامج "Saturday Night Live" في وقت سابق من من الشهر الماضي، أشادت كيم كارداشيان ويست بكاني ويست باعتباره "أفضل مغني راب في كل العصور" قبل الحديث عن إجراءات الطلاق الحالية.

    وأشارت كارداشيان إلى أن ويست هو "أغنى رجل أسود في أمريكا، كما أنه عبقري موهوب، ومنحني 4 أطفال رائعين، ولذلك عندما طلقته عليكم أن تعرفوا أن الأمر يتعلق بشيء واحد فقط، وهو شخصيته".

    وتقدمت كيم كارداشيان بطلب الطلاق من زوجها كاني ويست في فبراير/ شباط الماضي، بعد 7 سنوات من الزواج، و4 أطفال.

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