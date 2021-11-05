نجيب ساويرس يشيد بوزيرة الصحة المصرية التي تقضي "إجازة مرضية"

أشاد رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس بوزيرة الصحة هالة زايد، التي تم تكليف وزير التعليم العالي بمهام منصبها لحين عودتها من "إجازة مرضية".

وقالت ساويرس في تغريدة بحسابه على تويتر: "ده (هذا) إنجاز يحسب لوزيرة الصحة السابقة هالة زايد .. غير بقية اللقاحات التي حصلنا عليها".

وتغريدة نجيب ساويرس جاءت تعليقا على خبر حول استقبال مصر اليوم الجمعة، 3 ملايين و575 ألف جرعة من لقاح "موديرنا" بمطار القاهرة الدولي.

ده انجاز يحسب لوزيرة الصحة السابقة هالة زايد .. غير بقية اللقاحات التي حصلنا عليها 👍 https://t.co/ujRzIdLTwo — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) November 5, 2021

وشحنة اللقاحات الجديدة هي تبرع من الولايات المتحدة الأمريكية إلى مصر من خلال مبادرة كوفاكس التي توفر اللقاحات للدول النامية، بحسب ما أعلنته سفارة واشنطن لدى القاهرة.

🇺🇸🤝🇪🇬 يسعدنا وصول شحنة جديدة هذا الصباح إلى مصر مكونة من 3.5 مليون جرعة من لقاح موديرنا الأمريكي المضاد لكورونا من خلال مبادرة كوفاكس! تلتزم الولايات المتحدة، بصفتها أكبر مانح لـمبادرة كوفاكس، بدعم مصر خلال هذه الأزمة الصحية العالمية. https://t.co/fwhAkzcVCH — U.S. Embassy Cairo (@USEmbassyCairo) November 5, 2021

وأواخر شهر أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، أعلنت الولايات المتحدة، تقديم 3.6 ملايين جرعة إضافية من لقاح "فايزر"، المضاد لفيروس كورونا، إلى مصر.

ووقتها قالت السفارة الأمريكية بالقاهرة في تغريدة على حسابها بموقع تويتر: "نرحب بوصول 3.6 مليون جرعة إضافية من لقاح فايزر للقاهرة".

وأوضحت أن إجمالي اللقاحات المقدمة من أمريكا إلى مصر وصل إلى 8.25 مليون جرعة بدأ تسليمها منذ شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.

🇺🇸🤝🇪🇬 نرحب بوصول 3.6 مليون جرعة إضافية من لقاح فايزر إلى القاهرة ، ليصل المجموع إلى 8.25 مليون جرعة تم تسليمها الشهر الماضي! يعمل شعب وحكومة الولايات المتحدة ومصر جنبًا إلى جنب لمحاربة الوباء. pic.twitter.com/xU4IJd1SJF — U.S. Embassy Cairo (@USEmbassyCairo) October 30, 2021

ومنتصف الشهر الماضي، أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة وصول شحنة لقاحات تضم 1.6 مليون جرعة من لقاح "فايزر"، تبرعت بها أمريكا أيضا إلى مصر.

والجمعة الماضي، تم تكليف وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مصر خالد عبد الغفار، بمهام منصب وزيرة الصحة هالة زايد، لحين عودتها من إجازتها المرضية، حسبما نشرت جريدة الوقائع الرسمية المصرية.

وقبل ذلك بثلاثة أيام، تعرضت هالة زايد لأزمة قلبية ونقلت إلى العناية المركزة وأجرت "قسطرة قلبية"، وفق ما أفاد به وقتها المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في تصريح صحفي.

وفي ذات اليوم، فتحت النيابة العامة المصرية تحقيقات مع مسؤولين بوزارة الصحة "فيما هو منسوب إليهم"، وفق بوابة الأهرام الرسمية.

وقالت النيابة إنها رصدت ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع إخبارية "من أخبار غير صحيحة عن الوقائع التي تولت النيابة العامة التحقيقات فيها"، في إشارة إلى تقارير صحفية قالت إن الأجهزة الرقابية في مصر كشفت قضية فساد يشتبه في تورط قيادات بارزة بوزارة الصحة بها.

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