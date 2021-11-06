للمرة الأولى.. تثبيت إصابة اثنين من الضباع بكورونا في الولايات المتحدة

أعلنت إدارة حديقة الحيوانات في دنفر الأمريكية الواقعة في ولاية كولورادو، اليوم السبت، عن إصابة اثنين من الضباع لديها بفيروس كورونا المستجد.

وجاء الإعلان عبر صفحة الحديقة الرسمية على منصة "تويتر"، وقالت فيه: "اليوم تم التأكد من أن اثنين من الضباع لدينا نغوزي (22 عاما) وكيبو (23 عاما) أصيبا بفيروس كورونا المستجد".

We now know that many other species may be susceptible to COVID-19 based on multiple reports, and we continue to use the highest level of care and precaution when working with all of our 3,000 animals and 450 different species. (6/6) — Denver Zoo (@DenverZoo) November 5, 2021

وأشارت الحديقة في بيانها إلى أن الفحوصات أجريت في مركز الخدمات البيطرية الوطنية التابع لوزارة الزراعة الأمريكية التي أكدت الإصابة، وهي الأولى من نوعها بالنسبة لحيوانات الضباع في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب موظفي الحديقة، فإن الضباع المصابة بفيروس كورونا قد تشعر بالخمول وإمكانية حصول إفرازات في الأنف، بالإضافة إلى السعال المتقطع.