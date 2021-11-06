خبيرة تكشف عن طريقة مثلى لمواجهة تسوس الأسنان وزيادة المناعة

كشفت خبيرة في طب الأسنان عن الطريقة المثلى لمواجهة التسوس وإبقاء الفم في حالة صحية تسهم في تدمير الجراثيم والبكتيريا.

وقالت الأخصائية الروسية، آنا دروبيشيفا، لوكالة "سبوتنيك" أن أفضل طريقة للمحافظة على صحة الفم وحالة الأسنان ومواجهة التسوس هي استخدام زيت السمسم، وذلك من خلال مسح تجويف الفم به.

وأضافت دروبيشيفا: "تتراكم كمية كبيرة من السموم في الفم وللتخلص من البكتيريا والجراثيم يتوجب غسل الفم بزيت السمسم المضاد للبكتيريا الذي يقوم بتدمير البكتيريا الضارة وتحييد السموم".

وتابعت: "للقيام بذلك، خذ ملعقة كبيرة من زيت السمسم في فمك واغسل الفم لمدة دقيقتين".

واعتبرت الخبيرة أنه بفضل هذا الإجراء ستتحسن حالة الأسنان وتنتعش النفس وتزداد المناعة.