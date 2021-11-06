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    الفنانة السورية، جومانا مراد

    جومانا مراد تدلي بتصريح تخشى أن يثير غضب السوريين... فيديو

    © AFP 2021 / MOHAMMED MAHJOUB
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    أدلت الفنانة السورية، جومانا مراد، بتصريح إعلامي توقعت أن يثير غضب المواطنين في سوريا.

    وأكدت، أمس الجمعة، في الجزء الثاني من حوارها مع برنامج "واحد من الناس"، المذاع على فضائية "الحياة" المصرية أن أفضل لغة تجيد التعبير بها هي اللهجة المصرية، ولو تحدثت بلغة أخرى لن تعرف كيف تعبّر عن نفسها.

    الفنانة المصرية، علا غانم، مع الفنانة السورية، جومانا مراد
    © AFP 2021 / AMRO MARAGHI
    جومانا مراد تكشف عن فيلم ندمت على بطولته ومحاولتها الانتحار وجنسية أبنائها الأمريكية... فيديو
    وقالت جومانا مراد ضاحكة: "بعد كلامي هذا سيغضب السوريين مني"، لكنها أكدت أن تصريحها لا يلغي حبها لوطنها سوريا أو إمارة دبي الخليجية التي تسافر إليها كثيرا.

    وأوضحت مراد سبب تفضيلها اللغة المصرية بسبب استقرارها في مصر لمدة 16 عاما، وأكدت أنها تعشق هذا البلد وله فضل عليها.

    وأعربت جومانا مراد عن "استيائها من استمرار اتهامها بتفضيل التحدث باللهجة المصرية وكأنها تتحدث اللغة العبرية ولغة الأعداء"، بحسب قولها.

    من ناحية أخرى، تطرقت جومانا مراد في الجزء الثاني من حوارها مع برنامج "واحد من الناس" إلى فترة مرضها بفيروس "كورونا" المستجد، واصفة إياها بـ"التجربة الصعبة والمؤلمة والقاسية".

    واعترفت الممثلة السورية أن سبب إصابتها بـ(كوفيد-19) هو استهتارها بالإجراءات الاحترازية الوقائية من الفيروس، ودعت كل محبيها لاتخاذ الحيطة منه.

    وكانت جومانا مراد كشفت الأسبوع الماضي في حوارها مع برنامج "واحد من الناس"، من تقديم الإعلامي المصري، عمرو الليثي، عن فيلم سينمائي ندمت على القيام ببطولته، ومحاولتها الانتحار، وامتلاك أبنائها الجنسية الأمريكية.

    انظر أيضا:

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    جومانا مراد تكشف عن فيلم ندمت على بطولته ومحاولتها الانتحار وجنسية أبنائها الأمريكية... فيديو
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