مدينة سويسرية تنظم مسابقة لمتلقي اللقاح... والجائزة رحلة على دبابة

أعلنت السلطات المحلية في مدينة جنيف السويسرية، اليوم السبت، عن إقامة مسابقة يانصيب للفوز برحلة على متن دبابة عسكرية لكل المشاركين بالتطعيم ضد الفيروس التاجي.

وأصدرت بلدية المدينة بيانا عرضت فيه هذه المسابقة على كل المشاركين في عملية التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في الفترة الممتدة من 8 إلى 14 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وأضاف البيان: "يمكن لأي شخص يحصل على جرعته الأولى خلال أسبوع المشاركة في السحب، ومن الجوائز المطروحة على سبيل المثال زيارة إلى ملجأ حكومي من القنابل يقع في البلدة القديمة، جولة على بحيرة مع شرطة الملاحة، النزول من مبنى شاهق وركوب دبابة على مدرج مطار جنيف".

وارتفعت معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في سويسرا في الفترة الأخيرة، حيث زادت معدلات الإصابة بنسبة 30% تقريبًا خلال الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع السابق.