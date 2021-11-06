خطأ كبير يرتكبه معظم الناس عند طهي اللحوم

على الرغم من وجود العديد من الدراسات العلمية حول أفضلية النظم الغذائية النباتية، إلا أن اللحم يعد مصدرًا رائعًا للبروتين، وتحتوي أنواع اللحوم المختلفة على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن بما في ذلك الريبوفلافين والزنك وفيتامين ب 6 والحديد.

ومع ذلك، فإن اللحوم تأتي مع بعض المخاطر الصحية المحتملة، وأكد موقع "healthdigest" الصحي، أن استهلاك اللحوم النيئة يعرضك لخطر الإصابة بأمراض منقولة بالغذاء.

يعرف معظم الناس كيفية طهي الطعام جيدًا لتجنب الإصابة بالأمراض، ولكن هذه الجراثيم يمكن أن تنتشر في جسمك بطرق أخرى عند نقل اللحوم النيئة إلى الشواية أو الفرن أو المقلاة.

أكد الموقع أنه من المهم غسل الطبق الذي يحتوي على المواد النيئة على الفور، وإذا وضعت اللحم المطبوخ على سطح كان يحتوي على لحم نيء مؤخرًا، يمكن أن تنتشر البكتيريا في طعامك المطبوخ.

يمكن أن تشكل بعض أنواع اللحوم المطبوخة أيضًا بعض المخاطر الصحية، فإن شوي اللحوم لفترة طويلة يمكن أن يتسبب في تطوير الهيدروكربونات العطرية متعددة الكيسات (PAH)، وهي مواد كيميائية يتم إنشاؤها غالبًا عند تفحم اللحوم أو حرقها، تم ربطها بأنواع معينة من السرطان.