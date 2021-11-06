خبيرة تغذية تكشف عن أعشاب وأطعمة لعلاج مرض السكري

ونقلت صحيفة "الوطن" عن مروة شعير، الباحثة في مركز بحوث تكنولوجيا الأغذية بالقاهرة، أن التعافي النهائي لمرضى السكري من ضمن الأسئلة ترددت خلال الفترة السابقة.

وأوضحت شعير أن الإجابة على هذا التساؤل تتطلب خضوع المريض لفحوصات طبية مختلفة.

وأشارت إلى أن الهدف من ذلك هو التأكد من حالته المبدئية ومدى فعالية العلاج المستخدم سواء كان من الأعشاب أو الأدوية المصنعة.

وبينت شعير أن الأعشاب الطبيعية قد تساهم في تقليل نسبة السكر أو الإبقاء على مستواه عند الحالات التي تعاني من الإصابة في البداية.

وذكرت الباحثة المصرية أن هنالك الكثير من الأعشاب التي تستخدم في علاج مرض السكري، لكنها شددت على ضرورة استشارة الطبيب المختص قبل تناولها.

وشددت على ضرورة أن يكون تناول هذه الأعشاب بمقادير محددة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الأعشاب لا تغني عن الأدوية الطبية المصنعة.

وأشارت إلى أن هناك مجموعة من الأعشاب والأطعمة الطبيعية التي ساعدت بالفعل في تقليل نسبة السكر في الدم، وفي مقدمتها الحلبة.

وقالت شعير إن الحلبة من الأعشاب الأكثر شيوعا لعلاج السكري، لافتة إلى أن بعض المرضى الذين حرصوا على تناولها تراجعت لديهم مستويات الأنسولين في الدم.

وأشارت إلى دراسات أظهرت أن زيت بذر الكتان يساعد هو الآخر في تحسين مستويات السكر في الدم، وذلك لاحتوائه على نسبة مرتفعة من حمض الألفا ليبويك.

ومن النباتات المستخدمة أيضا في علاج السكري البصل والثوم، لأنها يساعدان في الحفاظ على مستوى السكر في الدم.