واتساب يطرح ميزة جديدة تتيح استخدام التطبيق بدون إنترنت

وبحسب موقع gsmarena المتخصص في الشؤون التقنية، يتم الآن طرح هذه الميزة رسميا لجميع مستخدمي واتساب في آخر تحديث للتطبيق على كل من إصدارات Android وiOS.

و في السابق، كان يتعين عليك التأكد من أن هاتفك الذكي الرئيسي لا يزال متصلا بالإنترنت قبل أن تتمكن من إجراء محادثة على متصفح الويب المرتبط.

عند تمكين هذه الميزة على هاتفك الذكي، يلزمك الاشتراك في الميزة التي لا تزال في "الإصدار التجريبي"، وبمجرد التمكين، سيتم إلغاء ربطك بجميع الأجهزة قبل إعادة الارتباط بجهاز جديد.

ستتمكن من الدردشة بغض النظر عما إذا كان هاتفك الذكي الرئيسي متصلا بالإنترنت أم لا.

وبحسب المصدر ذاته سوف تتمكن الأجهزة المرتبطة من تلقي الرسائل وإرسالها لمدة تصل إلى 14 يوما بعد انقطاع اتصال الهاتف الذكي الرئيسي.

وستكون هذه الميزة مفيدة في عدة حالات، مثلا عندما تكون في موقف فقدت فيه هاتفك الذكي مؤقتا وتحتاج إلى البقاء على اتصال مع الأشخاص عبر واتساب أو إذا نفدت بطارية هاتفك الذكي ولكنك بالقرب من جهاز كمبيوتر متصل.

للتحقق من الميزة، قم بالتحديث إلى أحدث إصدار من واتساب وانقر فوق قائمة النقاط الثلاث. ثم اضغط على "الأجهزة المرتبطة" وقم بتمكين الميزة.