اختفاء سباح إثر هجوم لأسماك القرش على شاطئ في استراليا

شهد أحد شواطئ أستراليا حادث هجوم أسماك قرش تسبب في اختفاء أحد السباحين، بينما تمكن شهود عيان من مساعدة آخرين في الخروج من الماء عند بدء الهجوم.

ذكرت ذلك وكالة "رويترز" في خبر عن الحادث ، التي أشارت إلى قول السلطات الأسترالية إن الهجوم وقع على الساحل الغربي للبلاد وأنه من المحتمل أن يكون قد شارك فيه اثنين من أسماك القرش.

ولفتت الوكالة إلى أن عددا من الأشخاص الذين كانوا على الشاطئ أثناء الحادث قاموا بمحاولات بطولية لمساعدة العديد من الناس للخروج من الماء.

وذكرت الوكالة أن الحادث وقع على شاطئ مدينة فريمانتل، غربي البلاد، مشيرة إلى أن قوارب الإنقاذ والمروحيات تمشط المنطقة للبحث عن السباح المفقود.

وتقول الوكالة إن إحصائيات عام 2019، تظهر أن أستراليا تحتل المرتبة الثانية في العالم من حيث عدد هجمات القروش، التي لا يتم تحديد أسبابها.

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