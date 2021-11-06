سر اعتذار وائل كفوري من الجمهور في أول حفل غنائي له بعد الحادث المروع... فيديو

أحيا الفنان اللبناني، وائل كفوري، أمس الجمعة، أول حفلاته الغنائية بعد تعرضه لحادث سير مروع في لبنان.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات من حفل كفوري الذي أحياه في منطقة البحر الميت بالأردن، والذي يظهر في أحدها وهو يعتذر من الجمهور.

وقال وائل كفوري إنه يعتذر من الحاضرين في حال حدوث بعض التكسير اليوم، وهو يشير في كلامه إلى أن آثار الحادث ما تلازمه وتؤثر على جسده.

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وفي الشهر الماضي، تعرض وائل كفوري لحادث سير مروع على أوتوستراد جبيل في لبنان، وجرى إسعافه ونقله إلى مستشفى المعونات من جانب أفراد تابعين للصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني.

وقام صديق مقرب من وائل كفوري بطمأنة محبيه على صحته، بنشره صورة "سيلفي" تجمعه به، والتي تعد أول ظهور للمطرب اللبناني بعد الحادث.

وبعد شفائه، حرص كفوري على توجيه "رسالة من القلب" من خلال حساباته على موقع التواصل الاجتماعي، شكر من خلالها كل من وقف معه وسانده في أزمته الصحية.