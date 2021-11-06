دراسة إسرائيلية تكشف أسباب معظم مشاكل ضعف البصر وطرق تجنبها

أظهرت دراسة إسرائيلية أن السبب الرئيسي لضعف البصر والعمى لدى الأطفال في الدول المتقدمة، هو أمراض العيون الوراثية.

وبحسب الدراسة التي نُشرت مؤخرا في مجلة Eye، جمع الباحثون بيانات على مدى خمس سنوات زار خلالها مرضى ضعاف البصر معهد ميكلسون لإعادة تأهيل النظر في القدس، الذي يستقبل أطفالا يعانون من إعاقات بصرية لأسباب مختلفة، وفق القناة "12" الإسرائيلية.

تم جمع البيانات العديدة من المعهد من بداية عام 2015 حتى نهاية عام 2019. ووُجد أن أمراض العيون الوراثية تسبب ضعف الرؤية لدى 77.4% من المرضى.

كانت أمراض العين الوراثية هي المهق وأمراض الشبكية وتمدد الأوعية الدموية، وتنكس العصب البصري، وإعتام عدسة العين الوراثي والورم الأرومي الشبكي.

فيما تشمل أمراض العين غير الوراثية الموجودة في المرضى اعتلال الشبكية عند الخدج، وإصابة الدماغ (CVI)، وإعتام عدسة العين دون دليل وراثي، وتنكس العصب البصري على خلفيات أخرى مثل استسقاء الرأس ونقص الأكسجين عند الولادة.

تم تعريف المرضى على أنهم يعانون من "ضعف البصر" عندما كانت حدة البصر 6/18 إلى 6/60، وتم تعريفهم على أنهم "عميان" عندما تكون حدة البصر أقل من 6/60 أو مجال رؤية أقل من 20 درجة.

ووجدت الدراسة أن أكثر من 75 في المائة من مشاكل الرؤية وراثية، مما يعني أنه يمكن منع تكرار المرض في المستقبل.

خلصت الدراسة إلى أن اتباع نظام متقدم للاختبار الجيني والاستشارات الوراثية للكشف عن الأمراض البصرية لدى الأطفال يمكن أن يساعد العائلات في العثور على سبب مرض العين لأفراد الأسرة ومن ثم يساعدهم على منع تكرار المرض في الأسرة خلال المستقبل.

ومن خلال توعية السكان والأطباء المعالجين بنتائج الدراسة، وإحالة المرضى للاستشارة الوراثية، سيكون من الممكن الحد من هذه الأمراض وبالتالي تقليل ضعف البصر.