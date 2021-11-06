"درون" وزنها 250 غراما يمكنها التحليق بسرعة 60 كيلو مترا في الساعة

أصبحت الطائرات المسيرة دون طيار الـ "درونز" واحدة من التقنيات الأوسع استخداما في العالم سواء في الحياة المدنية أو العسكرية، ولا يتجاوز وزن بعضها 250 غراما.

وكما توجد طائرات مسيرة ضخمة يتم استخدامها في الأغراض العسكرية ، هناك أنواع صغيرة يمكن استخدامها في المهام الحربية والحياة المدنية على السواء، لأنها تتميز بقدرتها على التقاط صور وفيديوهات عالية الدقة أثناء تحليقها في الجو، ومنها درونز "دي جي آي مافيك ميني 2".

وتقول صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، إن أهم مميزات طائرات "مافيك ميني 2" هو سرعتها وخفة وزنها وقدرتها على التقاط صور ومقاطع فيديو بتقنية "4 كيه".

ولفتت الصحيفة إلى أن هذا الطائرة المسيرة يمكنها التحليق لمدة 30 دقيقة متواصلة كما يمكنها العودة إلى نقطة انطلاقها حتى إذا فقدت الاتصال بمركز القيادة الذي يتولى قيادتها من المحطة الأرضية.

وذكرت الصحيفة أن هذه الطائرة لا يزيد وزنها عن 250 غراما (ربع كيلو غرام)، ويمكنها قطع مسافة 9.6 كيلو متر، إضافة إلى أنه يمكن طيها لتصبح بحجم كفة اليد.

DJI Mavic Mini 2 review: upgraded mini drone is faster and lighter, shoots 4K video, travels further, and returns at the touch of a button https://t.co/y6mlJBhOxw — South China Morning Post (@SCMPNews) November 6, 2021

وتابعت: "يمكن أن تصل السرعة القصوى لهذه الطائرة المسيرة إلى 60 كيلو مترا في الساعة وهو ما يعد ميزة كبيرة تجعل عملية اعتراضها أو استهدافها بالوسائل المضادة للطائرة أكثر صعوبة"، مشيرة إلى أنه يمكنها أيضا العمل في أجواء الطقس السيئ والرياح الشديدة والتحليق بسرعة تصل إلى 38 كيلو مترا في الساعة.

© Sputnik الدرونز العسكرية وكيف تعمل

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