تسجيل
16:49 GMT06 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    طائرة مسيرة - درون

    "درون" وزنها 250 غراما يمكنها التحليق بسرعة 60 كيلو مترا في الساعة

    © Sputnik . Pavel Lvov
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104572/75/1045727589_0:133:2826:1722_1200x675_80_0_0_fa6df5631230a8de5e6764aaa822b8e0.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/mosaic/202111061050636865-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%D9%86%D9%87%D8%A7-250-%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%82-%D8%A8%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%A9-60-%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%88-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9/

    أصبحت الطائرات المسيرة دون طيار الـ "درونز" واحدة من التقنيات الأوسع استخداما في العالم سواء في الحياة المدنية أو العسكرية، ولا يتجاوز وزن بعضها 250 غراما.

    طائرة مسيرة إيرانية
    © AFP 2021 / -
    "كمان - 22"... درونز إيرانية مداها 3 آلاف كيلومتر
    وكما توجد طائرات مسيرة ضخمة يتم استخدامها في الأغراض العسكرية، هناك أنواع صغيرة يمكن استخدامها في المهام الحربية والحياة المدنية على السواء، لأنها تتميز بقدرتها على التقاط صور وفيديوهات عالية الدقة أثناء تحليقها في الجو، ومنها درونز "دي جي آي مافيك ميني 2".

    وتقول صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، إن أهم مميزات طائرات "مافيك ميني 2" هو سرعتها وخفة وزنها وقدرتها على التقاط صور ومقاطع فيديو بتقنية "4 كيه".

    ولفتت الصحيفة إلى أن هذا الطائرة المسيرة يمكنها التحليق لمدة 30 دقيقة متواصلة كما يمكنها العودة إلى نقطة انطلاقها حتى إذا فقدت الاتصال بمركز القيادة الذي يتولى قيادتها من المحطة الأرضية.

    وذكرت الصحيفة أن هذه الطائرة لا يزيد وزنها عن 250 غراما (ربع كيلو غرام)، ويمكنها قطع مسافة 9.6 كيلو متر، إضافة إلى أنه يمكن طيها لتصبح بحجم كفة اليد.

    وتابعت: "يمكن أن تصل السرعة القصوى لهذه الطائرة المسيرة إلى 60 كيلو مترا في الساعة وهو ما يعد ميزة كبيرة تجعل عملية اعتراضها أو استهدافها بالوسائل المضادة للطائرة أكثر صعوبة"، مشيرة إلى أنه يمكنها أيضا العمل في أجواء الطقس السيئ والرياح الشديدة والتحليق بسرعة تصل إلى 38 كيلو مترا في الساعة.

    إنفوجرافيك - الدرونز العسكرية وكيف تعمل
    © Sputnik
    الدرونز العسكرية وكيف تعمل

    يمكنكم متابعة المزيد عن أخبار الصين عبر سبوتنيك

    انظر أيضا:

    شركتان سعوديتان تتعاونان لإنتاج درونز "حارس الأجواء"
    الصين تستخدم الدرونز في مكافحة الفيضانات… فيديو
    "كمان - 22"... درونز إيرانية مداها 3 آلاف كيلومتر
    كيف ترى الطبيعة بعين طائر بوساطة "الدرونز"؟... فيديو
    الإمارات تطور محطات محمولة لقيادة الـ "درونز" في ميادين القتال
    الكلمات الدلالية:
    الصين
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    مدربة الأسلحة النارية السعودية، منى الخريص، تعلّم فتى سعوديًا الاستخدام الآمن للأسلحة في ميدان الرماية Top-Gun في الرياض، المملكة العربية السعودية، 28 أكتوبر 2021
    الحسناء السعودية التي تعشق الأسلحة النارية
    عمليات التفتيش في إيران كالطيران في السحب الكثيفة
    وكالة الطاقة الذرية: عمليات التفتيش في إيران مثل الطيران في سماء كثيفة الغيوم
    أهداف الاستراتيجية الوطنية المصرية لتغير المناخ
    أهداف الاستراتيجية الوطنية المصرية لتغير المناخ
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك