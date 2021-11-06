ترامب لا يستبعد أن يكون الممثل أليك بالدوين قتل مديرة التصوير عمدا... "إنه مختل"

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، دون أدلة، إنه لا يستبعد أن يكون مواطنه الممثل، أليك بالدوين، قتل مديرة تصوير أحدث أفلامه السينمائية عمدا وعن قصد.

وفسر ترامب اعتقاده أن بالدوين "شخص مضطرب ويعاني من خطب ما"، بحسب تصريحاته لبودكاست من تقديم المذيع المحافظ كريس ستيغال، أذيع يوم الخميس الماضي عبر الإنترنت.

وأضاف ترامب عن انطباعاته بشأن بالدوين: "لقد تابعته لسنوات، وكان دائما ما ينخرط في معارك بالأيدي مع المراسلين الصحفيين".

وأردف: "إنه شخص مختل، وعادة عندما يكون هناك شخص من هذا القبيل كما تعلم، فإن هذا له علاقة بالحادث في رأيي".

وتابع الرئيس الأمريكي السابق أنه يعتقد أن أليك بالدوين تصرف بشكل غير مسؤول، من خلال توجيهه البندقية إلى أحد أفراد الطاقم، سواء كانت ملقمة بالأعيرة النارية أم لا.

وتساءل:

"كيف من المعقول أن تأخذ مسدسا وتوجهه إلى شخص ليس موجودا حتى في الفيلم، ثم توجهه إلى هذا الشخص وتضغط على الزناد، والآن أصبحت هي ميتة أليس كذلك؟".

وأكد ترامب في اللقاء الإذاعي أنه لو كان محل أليك بالدوين وتسلم سلاحا، فإنه سوف يقوم أولا بإطلاق النار في الهواء للتأكد من أنه غير ملقم بالرصاص كي لا يصيب أحد.

كما لفت إلى أن مديرة التصوير المقتولة، هالينا هتشينز، كانت عضوا في طاقم العمل وليست ممثلة، وهو ما جعل من الغريب أن البندقية كانت تستهدفها.

وأسفر إطلاق بالدوين النار من مسدس في موقع تصوير فيلمه "Rust" إلى مقتل مديرة التصوير، هالينا هتشينز، وإصابة المخرج جويل سوزا.

يشار إلى أن أليك بالدوين ظل لسنوات يقلد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بشكل هزلي، في برنامج الاسكتشات الكوميدية الساخر "Saturday Night Live"، وهي فقرات حققت نجاحا كبيرا.

If Trump won't give a concession speech maybe we just oughta get Alec Baldwin to give one.@alecbaldwin @nbcsnl @realdonaldtrump pic.twitter.com/vILedHyvuQ — Sherry Baudet (@sherrybaudet) November 7, 2020

لم يفوت ترامب في لقائه الإذاعي، يوم الخميس الماضي، أن يصف تقليد أليك بالدوين له في البرنامج بأنه "مريع".

وفي سجال بينهما حدث في عام 2018، رد أليك بالدوين على دونالد ترامب بأن يخبر زوجته، ميلانيا ترامب، بأن تتوقف عن الاتصال به لكي يحضر لها تذاكر من أجل حضور حلقات "Saturday Night Live".