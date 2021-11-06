وفاة بطل "مستر أولمبيا" السابق إثر نوبة قلبية مفاجئة

أكدت مصادر مقربة من شون رودن، بطل مسابقة "مستر أولمبيا" لعام 2018، أنه توفي اليوم السبت عن عمر 46 عاما.

ونقلت موقع "جينيريشن أيرون"، المعني بأخبار رياضة كمال الأجسام عن المصادر أن لاعب كمال الأجسام الأمريكي المحترف توفي إثر إصابته بنوبة قلبية مفاجئة.

وأشار الموقع المعني برياضة كمال الأجسام إلى أن كريس أسيتو مدرب رودن أكد نبأ وفاة لاعب كمال الأجسام لأصدقائه المقربين.

BREAKING - Pro bodybuilder and former Mr. Olympia champion Shawn Rhoden has died at 46 years old. Generation Iron sends condolences to friends and family during this difficult time. Full story here: https://t.co/7XJlJuWrBW#RIP #ShawnRhoden #bodybuilding #GenerationIron pic.twitter.com/yzjIq8G8Mr — GENERATION IRON (@GenerationIron) November 6, 2021

​وعجت مواقع التواصل الاجتماعي صباح اليوم السبت بمنشورات الرياضيين والخبراء والجمهور، التي تنعي النجم الراحل. ووصف الموقع لاعب كمال الأجسام المحترف بأنه كان أسطورة حديثة في هذه الرياضة.

واقتحم رودن مجال كمال الأجسام في عام 1992، حيث بدأ مشواره في هذه الرياضة هاويا. وعقب وفاة والده أقبل رودن بنهم على الكحوليات حتى أصبح مدمنا، وتعرض لإصابات عديدة.

ولكن نجح رودن في التعافي بشكل بطيء، ليعود إلى رياضته مرة أحرى وينجح في خوض مسابقة "مستر أولمبيا"، التي تدرج فيها من المركز الحادي عشر عام 2011 إلى أن فاز ببطولتها في 2018.