سيارة تسلا تتحدث مع أطفال "كرجل بالغ" وتقدم النصائح أيضا... فيديو

وأرادت الشركة الأمريكية من خلال مشاركة مقطع الفيديو الإشارة إلى إحدى تقنياتها التفاعلية المتطورة، والتي أطلق عليها اسم "Sentry Mode Live Camera Access"، والتي من الواضح أن لها وظيفتين، الأولى والأساسية، تعزيز الأمان، أما الثانية، فهي بعيدة كل البعد عن الأولى، وتتعلق بإضفاء بعض المرح.

@elonmusk “Dad, the Tesla’s talking!” 😂 Tobie is in the spotlight! I wish I can open and close the frunk automatically to give candies. 🧙Lots of videos I need to sort out. Thanks @ring ! #tesla @TOCNYS @Tesla @TeslaNY pic.twitter.com/7G0UUs3cGS — Silverph_NY_Tesla (@silverph) November 1, 2021

وتظهر الفيديوهات التي شاركتها الشركة، قيام السيارة بالتفاعل مع البيئة المحيطة، حيث ترصد وجود الأشخاص، وتقوم بالبدء بحوارات معهم.

ورصدت السيارة مجموعة أطفال على سبيل المثال، واستوقفتهم وبدأت بإجراء حديث معهم، الأمر الذي أثار استغراب الأطفال وأمهم، بحسب موقع "insideevs".

لكن الميزة ليست بالمعقدة إلى الدرجة التي قد يتخيلها البعض، حيث يتم الحديث من خلال تطبيق يحمله مالك السيارة على جهاز الهاتف، فتشارك السيارة أقوال المالك من خلال ميزة الربط بينها وبين الهاتف.