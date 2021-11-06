36 دولة تشارك في مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

تشارك 36 دولة في مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، الذي انطلقت فعالياته، أمس السبت، في دورته السادسة.

ذكرت ذلك "بوابة الأهرام" المصرية، اليوم السبت، مشيرة إلى أن المهرجان يقام بمسرح قصر ثقافة شرم الشيخ، بمشاركة من الفنانين المصريين والعرب والأجانب.

وشهد الافتتاح تكريم سيدة المسرح العربي الفنانة المصرية سميحة أيوب، إضافة إلى 9 شخصيات مسرحية من مصر ودول عربية وأجنبية.

قدم عرض الافتتاح فريق إيطالي وجرى تكريم الإماراتي محمد سيف الأفخم، والكويتي داوود حسين باعتبارهم الشخصية المسرحية العربية، بينما تم تكريم البلجيكي مارك بيسون باعتباره الشخصية المسرحية الدولية.

ولفتت "بوابة الأهرام" إلى أن الفنانة المصرية سميحة أيوب تتولى الرئاسة الشرفية للمهرجان.

انطلاق فعاليات مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي https://t.co/jpjKMutDNv — بوابة الأهرام (@AlAhramGate) November 6, 2021

أما الفنان المصري محمد صبحي فيتولى رئاسة اللجنة العليا لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي.

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