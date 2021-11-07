إليسا تتضامن مع بلدها لبنان على مسرح الأولمبيا في باريس بهذه الطريقة... فيديو

عبرت الفنانة اللبنانية، إليسا، عن تضامنها مع بلدها لبنان، في حفلها الغنائي الثالث الذي تحييه على مسرح "أولمبيا" في العاصمة الفرنسية باريس.

واحتضنت إليسا العلم اللبناني على المسرح، والذي أحضرته فتاة صعدت إليها، وبعدما أنهت أغنيتها احتضنتها، وسط تصفيق الجمهور.

كما استهلت إليسا حفلها على مسرح الأولمبيا الشهير بأداء أغنية "احكيلي عن بلدي"، للفنانة الكبيرة فيروز.

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وقالت إليسا للجمهور الحاضر للحفل باللغة الفرنسية إنها مسرورة لتواجدها على مسرح الأولمبيا للمرة الثالثة.

🎶من أجواء حفل اليسا في أولمبيا باريس "مسرورة جداً كوني معكم في هذه الليلة"



التفاصيل 👈 : https://t.co/ruQXrzKUnh pic.twitter.com/XXFuGJWd6Z — ET بالعربي (@ETbilArabi) November 6, 2021

من ناحية أخرى، أصبحت إليسا هي الفنانة العربية الوحيدة التي يتم إدراجها في قائمة منصة "براند ووتش" لأكثر 50 شخصية مؤثرة بالعالم على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

وتفوقت إليسا في القائمة على العديد من النجوم العالميين، إذ جاء ترتيبها في المرتبة الـ47، بينما جاءت المغنية الأمريكية بيونسيه في المركز الـ48، والممثل ونجم المصارعة الحرة، دواين جونسون "ذا روك" في المرتبة 46.

وبتلك المناسبة، وصفت إليسا إدراجها في قائمة أكثر 50 شخصية مؤثرة حول العالم على موقع "تويتر" بأنها "أخبار عظيمة".

Great news! 🤗 Thank you guys for making my platform this powerful! So happy to share this new milestone with you 🥰https://t.co/O7TSRZEN8L — Elissa (@elissakh) November 4, 2021

وقالت لمتابعيها على "تويتر" إنه يسعدها أن تشارك هذا الإنجاز التاريخي معهم.

وكانت إليسا أحيت خلال الفترة الماضية أول حفل غنائي لها في العراق، ونفت شائعات متداولة بأنها ارتدت درعا واقيا أثناء الحفل.