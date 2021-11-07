إيلون ماسك يطرح تصويتا للجمهور بشأن بيع 10 بالمئة من أسهم "تسلا"‏

طلب الملياردير، إيلون ماسك، أمس السبت، من متابعيه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أن ‏يقرروا ما إذا كان يجب عليه أن يبيع 10 بالمئة من أسهم شركته "تسلا" للسيارات الكهربائية.‏

وأوضح ماسك أن سبب طرحه للاستطلاع هو أن شركة "تسلا" حققت مؤخرا الكثير من المكاسب غير المحققة كوسيلة للتهرب من الضرائب، وهو ما جعله يقترح بيع 10 بالمئة من أسهمها، لكنه لم يحدد الجهة التي ستذهب إليها هذه النسبة.

ووعد إيلون ماسك بتنفيذ نتيجة الاستطلاع أيا كانت.

I will abide by the results of this poll, whichever way it goes — Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2021

وبموجب قانون الضرائب الأمريكي الحالي، فإنه يتم فرض ضرائب على الأصول مثل الأسهم فقط عندما يتم طرحها للبيع، وهو ما يسمى مكاسب رأس المال.

لكن أغنى أغنياء أمريكا لا يبيعون على الأرجح محافظ أسهمهم الضخمة، وبدلا من ذلك فإن الشكل الرئيسي لدخلهم هو القيمة التي تتراكم عليها تلك الأصول، أو المكاسب غير المحققة.

وكان إيلون ماسك انتقد الشهر الماضي اقتراحا من جانب الحزب الديمقراطي الأمريكي لفرض ضريبة على المليارديرات، والذي تم طرحه للمساعدة قي تمويل مشوع قانون الإنفاق الاجتماعي وتوسيع شبكة الأمان.

وكتب في تغريدة له على تويتر: "لقد نفدت لديهم الأمول التي جمعوها من الآخرين ثم يأتون إليك".

وتضخم صافي ثروة إيلون ماسك خلال العام الحالي 2021 إلى 335 مليار دولار أمريكي بفضل الاتفاع سهم شركته "تسلا"، ليصبح أغنى شخص في مؤشر وكالة "بلومبرغ" لأغنى أغنياء العالم.

ووجد تحليل للبيت الأبيض أنه عندما يتم احتساب المكاسب غير المحققة على أنها دخل أصحاب المليارديرات يدفعون في المتوسط 8.2 بالمئة فقط من ضرائب الدخل، أي أقل بكثير من متوسط الدخل الأمريكي.