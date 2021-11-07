بشرى سارة لأصحاب الكلاب في المملكة المتحدة... صورة

سيتمكن أصحاب الكلاب في المملكة المتحدة قريبًا من ترك حيواناتهم الأليفة في المنزل وعدم القلق بشأنها.

أفادت قناة DogTV بأنها ستعرض برامج حصرية للكلاب، تناسب الجميع، بغض النظر عن عمر وسلالة الكلب، بهف درء ما تعانيه الكلاب من الإجهاد عندما تترك منفردة في الشقة، ولمنح الجراء ساعات من الترفيه خلال النهار.

#DogTV channel launching in UK to give pups hours of daytime entertainmenthttps://t.co/oA726xND6J pic.twitter.com/nhOVVSyemt — Daily Star (@dailystar) November 5, 2021

ستبث القناة برامج تدريبية من دقيقتين إلى 6 دقائق، تجذب الحيوانات الأليفة، تتضمن الكلاب والحيوانات المختلفة وأشياء متحركة.