رواد مركبة فضاء "سبيس إكس" يضطرون لارتداء حفاضات بسبب تعطل المرحاض

اضطر رواد الفضاء الذين سيغادرون محطة الفضاء الدولية إلى ارتداء الحفاضات خلال ‏طريق عودتهم إلى كوكب الأرض، اليوم الأحد، بسبب حدوث عطل في المرحاض.‏

وسيبقى رواد الفضاء، البالغ عددهم 4، على هذا الوضع المحرج لما يقرب من 20 ساعة، هي رحلة عودتهم إلى الأرض، ومن المقرر أن يصلوا غدا الاثنين، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.

ووصفت رائدة الفضاء في وكالة "ناسا" الفضائية"، ميغان ماك آرثر، أن الوضع الحالي "دون المستوى الأمثل ولكن يمكن التحكم به".

وأشارت إلى أن رحلة الفضاء التي قاموا بها شهدت الكثير من التحديات الصغيرة، ومشكلة تعطل المرحاض واحدة منها.

وحدثت مشكلة عطل المرحاض لأول مرة خلال رحلة "سبيس إكس" في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، عندما انفصل أنبوب عن اللصق وانسكب البول تحت ألواح الأرضية.

وأفاد المهندسون أن كبسولة "سبيس إكس" العائدة للأرض لم تتعرض لضرر هيكلي نتيجة مشكلة تسرب البول بسبب تعطل المرحاض.

وتأخرت رحلة عودة مركبة "سبيس إكس" إلى الأرض بالفعل لأكثر من أسبوع، بسبب سوء الأحوال الجوية، ووجود سبب صحي يتعلق بأحد أفراد الطاقم لم يتم الكشف عن تفاصيله.

وقال رائد الفضاء الفرنسي، توماس بيسكيت، الذي سيعود إلى الأرض مع الرائدة ميغان ماك آرثر إن الستة أشهر الماضية في الفضاء كانت صعبة.