تقارير ترصد "صدمة" في هواتف غوغل" بيكسل 6" و"بيكسل 6 برو"

كشفت تقارير مؤخرا عن صدمة في هاتفي "بيكسل 6" و"بيكسل 6 برو"، اللذان طرحتهما شركة ‏‏"غوغل" مؤخرا.‏، والتي تتعلق بقدرتهما في الشحن.

وتبين أن شاحن الطاقة ذو قوة 30 واط، ويتم شراؤه بشكل منفصل ولا يتضمن داخل علب الهواتف، لا يتمتع بتلك القوة وإنما يصل سقف سرعته إلى 22 واط فقط، أي يزيد قليلا عن قدرة شحن هاتف "غوغل بيكسل 5"، بحسب اختبارات أجراها موقع "Android Authority".

لكن أشار الموقع إلى أن هواتف غوغل "بيكسل 6" و"بيكسل 6 برو" مازالت تتمتع بقدرة الشحن السريع إلى بنسبة 50 بالمئة خلال 30 دقيقة فقط.

ويعتقد موقع "Android Authority" أن مشكلة الشحن في هاتفي غوغل "بيكسل 6" و"بيكسل 6 برو" تتمثل في أن خوارزمية الشحن لديهما تتطابق تماما مع خوارزمية الهاتف السابق غوغل "بيكسل 5".

كما أوصى شركة "غوغل" بعدم ترويج قسم التسويق لديها أن هاتفيها الجديدين يتمتعان بقوة شحن 30 واط.

وفي الشهر الماضي، وعدت شركة "غوغل" مستخدمي هواتف "بيكسل 6" ببطارية تتمتع بقوة غير محدودة، قادرة على الصمود لأكثر من 24 ساعة وتحملها لأقصى درجة من الاستخدام.