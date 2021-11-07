قريبا على واتسآب... ميزة جديدة للمشتركين في "المجموعات"‏

وتمنح ميزة "المجتمعات" الجديدة مسؤولي أي مجموعة سلطة أكبر، تشمل القدرة على إنشاء مجموعات داخل مجموعات أخرى، بحسب ما كشفه موقع "WabetaInfo" المعني بتسريبات "واتسآب".

كما أنه من المتوقع أن يتمتع المسؤولون في المجموعات بالقدرة على دعوة مستخدمين جدد عبر إرسال رابط محدد لهم، ثم البدء في مراسلة الأعضاء الآخرين.

ولاحظ موقع "WabetInfo" أن كافة الدردشات التي سيتم إجراؤها في ميزة "المجموعات" مشفرة من طرف إلى طرف.

ولم يشر الموقع إلى موعد محدد لطرح ميزة "مجتمعات واتسآب".

وقد يسعى "واتسآب" من خلال ميزته الجديدة لسد الفجوة المتسعة بينه وبين تطبيقات المراسلة الأخرى المنافسة له، مثل "تليغرام" و"سيغنال"، بعد إعلانه في العام الحالي عن سياسة الخصوصية الجديدة، والتي أدت إلى مغادرة العديد من مستخدميه.

واكتسب تطبيق "تليغرام" خلال الأشهر الماضية 70 مليون مستخدم.