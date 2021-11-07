عادات يمارسها ركاب الطائرة قد تؤدي إلى أمراض فطرية خطيرة

وقالت اختصاصة علاج الأقدام، إيبوني فينسينت، لصحيفة "واشنطن بوست"، إن المسافرين يتعرضون للبكتيريا الضارة إذا ساروا حفاة القدمين في المقصورة "يمكنك التقاط فطر، ناهيك عن ملايين الجراثيم والبكتيريا، التي يمكنك نقلها إلى السجاد في غرف الفنادق أو المنازل وبسط السيارات، وهو ما يشكل خطورة على الآخرين".

وأضافت المضيفة رافين جونسون "نعم، تقوم الطائرات بتنظيف أكثر بكثير مما كانت عليه في السابق، ولكن هذا ليس منزلك".

كتب أحد المضيفين في وقت سابق، على موقع "Reddit: "أقسم لك أن 9 مرات من أصل 10 السائل الموجود على أرضية الطائرة ليس ماء. غالبًا ما تكون المراحيض متسخة جدًا ولا يتم تنظيفها بعمق إلا في نهاية الطريق، بالنسبة لنا يمكن أن تكون رحلة من طرف إلى آخر ... تخيل مدى جمال المراحيض في نهاية 12 ساعة رحلة مع 200 شخص يستخدمونها".

واشارت داني، التي تعمل مضيفة طيران في طيران الإمارات، في مقطع فيديو نشرته على TikTok، أن القاعدة الأولى هي "عدم الذهاب إلى المرحاض أبدًا بدون أحذية" حيث نادرًا ما يتم غسلها بين الرحلات.

وأوضح طوني كونا، طيار سابق، أن المشي حاف القدمين ليس فقط غير صحيح، ولكنه قد يعرض سلامتك للخطر في حالة وقوع حادث في الطائرة: "خلال حالة الطوارئ، يمكن لجميع أنواع الحطام والأسطح غير الملائمة أن تسد طريقك للخروج من الطائرة".

وتابع: "إذا كنت لا تلبس الأحذية، فسيكون من الصعب عليك الوصول إلى مكان آمن. تخيل إصابة قدميك أثناء الجري في ممر مغطى بالزجاج المكسور وشظايا معدنية وحرق قطع من الأغطية. الصلبة"، يشبه إلى حد ما مشهدا في فيلم جون ماكلين "الجوزة الصلبة"، لكنها أسوأ."