"بعد أزمة قراءة القرآن"... علاء مبارك يهاجم إبراهيم عيسى: "إنت مالك"

ووجه نجل مبارك رسالة إلى إبراهيم عيسى عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، قائلا "وإنت مالك"، مؤكدا أن هذا الموضوع لا يستحق كل هذا الجدل.
🙂الحقيقة مش فاهم ايه اللي مزعل الأستاذ ابراهيم عيسى ومعصبه لهذه الدرجة من رجل صيدلي يقرأ القرآن فى الأجزخانة ! وهل ده موضوع يستحق كل هذه الدوشة! الحقيقة كلام غريب جداً الرجل يقرأ قرآن او يصلي هو حر وشيء جميل طالما لا يقصر فى عمله ، مع كل الاحترام للأستاذ ابراهيم ؛ وانت مالك .— Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) November 7, 2021
وكان الإعلامي المصري، إبراهيم عيسى قد أثار تفاعلا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريح تساءل فيه قائلا: "ليه أدخل أجزخانة (صيدلية) ألاقي الشاب الصيدلي قاعد بيقرأ قرآن.. من باب أولى يقرأ مرجع أدوية".
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