"بعد أزمة قراءة القرآن"... علاء مبارك يهاجم إبراهيم عيسى: "إنت مالك"

رد علاء مبارك، نجل الرئيس المصري السابق، على الإعلامي إبراهيم عيسى، بعد انتقاد الثاني لفكرة قراءة الصيدلي للقرآن في صيدلته بدلا من قراءة مراجع أدوية.

ووجه نجل مبارك رسالة إلى إبراهيم عيسى عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، قائلا "وإنت مالك"، مؤكدا أن هذا الموضوع لا يستحق كل هذا الجدل.

🙂الحقيقة مش فاهم ايه اللي مزعل الأستاذ ابراهيم عيسى ومعصبه لهذه الدرجة من رجل صيدلي يقرأ القرآن فى الأجزخانة ! وهل ده موضوع يستحق كل هذه الدوشة! الحقيقة كلام غريب جداً الرجل يقرأ قرآن او يصلي هو حر وشيء جميل طالما لا يقصر فى عمله ، مع كل الاحترام للأستاذ ابراهيم ؛ وانت مالك . — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) November 7, 2021

وكان الإعلامي المصري، إبراهيم عيسى قد أثار تفاعلا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريح تساءل فيه قائلا: "ليه أدخل أجزخانة (صيدلية) ألاقي الشاب الصيدلي قاعد بيقرأ قرآن.. من باب أولى يقرأ مرجع أدوية".

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