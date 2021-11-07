حقيقة وفاة الفنانة المصرية سهير البابلي

وقال طعيمة، في تصريحات مع " صحيفة الوطن " المصرية، إن "كل ما تردد ليس له أي أساس من الصحة"، مؤكدا أن حالتها الصحية ما زالت حرجة للغاية ولم تشهد أي تحسنا خلال الساعات الأخيرة، إذ دخلت في غيبوبة مرة ثانية".

وكشف أن "سهير البابلي تعرضت لاضطراب في معدلات السكر، مما أدى إلى تدهور حالتها الصحية وهو ما تسبب في دخولها في غيبوبة سكر"، مؤكدا أنها تخضع حالياً للمتابعة والعلاج في المسستشفى.

وكانت الفنانة المصرية، سهير البابلي، تعرضت يوم الثلاثاء الماضي، إلى أزمة صحية طارئة، ودخلت العناية المركزة في أحد المستشفيات.

وقالت نيفين الباقوري، ابنة الفنانة سهير البابلي، إن "والدتها تتواجد بالعناية المركزة متأثرة بمضاعفات أزمة صحية تعرضت لها الشهر الماضي".

وأضافت أن "والدتها أصيبت الشهر الماضي ببوادر غيبوبة سكر، وتم نقلها إلى المستشفى في الوقت المناسب قبل دخولها الغيبوبة، لكنها تأثرت ببعض مضاعفات نوبة السكر"، موضحة أن والدتها تعرضت أيضا لتوقف في عضلة القلب ومياه على الرئة، مما تسبب في جلطة أدت إلى تدهور حالتها الصحية بشكل كبير.

يذكر أن الفنانة المصرية سهير البابلي من مواليد 14 فبراير 1937 (84 عاما)، واعتزلت الفن سنة 1997، قبل أن تعود عام 2006 وتقدم مسلسل "قلب حبيبة".

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