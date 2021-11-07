تسجيل
17:08 GMT07 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE

    ما الاكتناز القهري وكيف يؤثر على الإنسان؟

    whoismargot / depression
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104345/58/1043455825_0:0:1280:721_1200x675_80_0_0_05999a38348f34a95b9596d6f7836a71.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/mosaic/202111071050644037-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%A4%D8%AB%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%9F/

    الاكتناز القهري أو اضطراب الاكتناز، هما مسميان لحالة يعاني خلالها الشخص من صعوبة باستمرار في التخلص من الممتلكات أو التخلي عن المتعلقات الشخصية نظرا لأنه يتصور أنه سيحتاج إليها عند مرحلة ما.

    في النهاية تخلق محاولات التخلص من الممتلكات ما يشبه بـ"محنة كبيرة" لهذا الشخص، لذا يتخذ قرارا في النهاية بإنقاذها، حتى أن الفوضى الناتجة عن هذا السلوك قد تؤدي إلى تعطيل مساحات من أماكن المعيشة، بحسب الجمعية الأمريكية للأطباء النفسيين.

    اكتئاب
    © CC0 / Pixabay
    الضغط النفسي والانتحار... كيف نكتشف الخطر مبكرا وطريقة التعافي منه؟

    ويقول الموقع الرسمي للجمعية إن الاكتناز لا يشبه الجمع، فعادة ما يكون جمع المقتنيات هواية لأشخاص يجمعون الأشياء بطريقة منظمة وموجهة، وبعد الحصول عليها يتوقفون عن استخدامها التقليدي ويحفظونها بشكل منظم أو يعرضونها للآخرين.

    أما أولئك المصابون بهوس الاكتناز فيخزنون الأشياء بشكل اندفاعي، ودون خطط نشطة تقريبا بشأن هذه الأشياء، ويحدث ذلك بمجرد أن يروا شيئا يمكنهم امتلاكه.

    يقول الخبراء أيضا، أن العناصر التي يكنزها الأشخاص لا تتعلق بأمر معين، بخلاف هواة الجمع الذين عادة ما يركزون على مقتنيات محددة. في حين يتسم الجمع بالنظام والعرض، فإن الفوضى هي السمة المميزة لاضطراب الاكتناز.

    وفقا للجمعية الأمريكية للأطباء النفسيين، فإن معدل الإصابة بالاضطراب يبلغ 2.6%، لكن انتشاره يتزايد بين كبار السن فوق 60 عاما وأصحاب الحالات والأمراض النفسية، خاصة القلق والاكتئاب.

    وتقول الجمعية: "يبدو أن انتشار وخصائص الاكتناز متشابهة عبر البلدان والثقافات. تشير معظم الأدلة إلى أن الاكتناز يحدث بتواتر متساو بين الرجال والنساء، ويبدأ هذا السلوك في وقت مبكر نسبيا في الحياة وتزداد شدته مع كل عقد".

    قد ينتج عن اضطراب الاكتناز مشاكل في العلاقات والأنشطة الاجتماعية وأنشطة العمل وغيرها، وتشمل عواقبه المحتملة مخاوف تتعلق بالصحة والسلامة، مثل مخاطر الحريق، ومخاطر التعثر، وانتهاكات قانون الصحة.

    قد يتسبب أيضا في مشاكل داخل الأسرة وخلق الصراعات، والعزلة والوحدة، وعدم الرغبة في دخول أي شخص آخر إلى المنزل، وعدم القدرة على أداء المهام اليومية، مثل الطهي والاستحمام في المنزل.

    طالع أخبار العالم الآن عبر سبوتنيك

    انظر أيضا:

    "أهمها الاضطرابات"... طبيب سوري يكشف عن تعقيدات الإصابة بكورونا عند فئة من الأطفال
    طبيب يكشف حقيقة تسبب "الصبارة الراقصة" في اضطرابات نفسية لدى الأطفال
    دراسة تكشف كيف يسبب التهاب الأمعاء اضطرابات دماغية مثل الاكتئاب
    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم الآن
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    مدربة الأسلحة النارية السعودية، منى الخريص، تعلّم فتى سعوديًا الاستخدام الآمن للأسلحة في ميدان الرماية Top-Gun في الرياض، المملكة العربية السعودية، 28 أكتوبر 2021
    الحسناء السعودية التي تعشق الأسلحة النارية
    عمليات التفتيش في إيران كالطيران في السحب الكثيفة
    وكالة الطاقة الذرية: عمليات التفتيش في إيران مثل الطيران في سماء كثيفة الغيوم
    أهداف الاستراتيجية الوطنية المصرية لتغير المناخ
    أهداف الاستراتيجية الوطنية المصرية لتغير المناخ
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك