"بيغ رامي" ينعى شون رودن

وجه رامي السبيعي، بطل كمال الأجسام المصري الشهير بـ"بيج رامى" رسالة نعي الجامايكي شون رودن، الفائز بجائزة أولمبيا لعام 2018، الذي وافته المنية، أمس السبت.

جاء ذلك في منشور على "إنستغرام"، اليوم الأحد، قال فيه رامي، الحاصل على بطولة العالم فى كمال الأجسام، إنه لا يوجد كلمات يمكن أن تصف شعورنا بفقدانك يا أخي... نتمنى لك السلام".

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وأرفق بيغ رامي، منشوره بصورة الجامايكي شون رودن، الذي توفي عن عمر يناهز الـ 46 عاما.

وتم الإعلان عن وفاة شون رودن، أمس السبت، دون معرفة أسباب الوفاة.

ورحل بطل مستر أولمبيا السابق، الذي سجل مسيرة احترافية فاز خلالها بـ 7 جوائز كبيرة أهمها على الإطلاق هي بطولة مستر أولمبيا عام 2018.

وخلال تلك البطولة استطاع شون رودن، الفوز على فيل هيث، الفائز بالجائزة 7 مرات، وكان فوزا إنجازا لأنه كان أكبر بطل في تاريخ المسابقة يفوز باللقب وكان سنه حينها 43 عاما.

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