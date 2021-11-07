كارثة "فوكوشيما" تتسبب بولادة سلحفاة برأسين... صور

لا تزال أثار كارثة مفاعل فوكوشيما مستمرة إلى حد الآن، رغم مرور أكثر من 10 سنوات.

ووفقا لصحيفة "ديلي ستار" البريطانية، فقد عثر صاحب متجر للحيوانات الأليفة في اليابان على عدد من الحيوانات بينها سلاحف وأفاع برأسين، خلال بحثه عن مخلوقات مصابة بإشعاعات نووية نتيجة الكارثة.

Rare two-headed animals born near nuclear disaster site saved by 'Pokémon' collectorhttps://t.co/xGXwMsVGSh pic.twitter.com/9Myd9UoYn1 — Daily Star (@dailystar) November 7, 2021

وقال هاجيمي هينوهارا، إنه "كان يبحث عن الانحرافات الجينية منذ أن أطلق فرقة موسيقية في تلك المنطقة تسمى The Two Heads (الفرقة ذات الرأسين)".

وأشارت الصحيفة إلى أن "هينوهارا يمتلك ثعبانا برأسين مات قبل فترة، إضافة إلى سلحفاة في جسد واحد برأسين تبلغ قيمة كل منهما مبالغ طائلة".

وأوضح هينوهارا، أنه "يواجه مشكلة مع هذه المخلوقات، لأن لها دماغين"، مضيفا "على سبيل المثال قد يرغب الدماغ الأيسر في السير في اتجاه بينما يرغب الأيمن في اتجاه آخر".

وأشار إلى أنه "عثر على السلحفتين قبل نحو 3 سنوات، مع صدور قانون حماية لمثل تلك الحيوانات"، لافتا إلى أنهما "يأكلان الكثير من الطعام".

وتابع هينوهارا أن "الرأس الأيمن يحرك الطرف الأيمن والرأس الأيسر يحرك الطرف الأيسر باتجاهات مختلفة، لذلك ابقيهما في إناء ماء غير عميق حتى لا يغرقا".

وأدى زلزال مدمر صاحبه تسونامي عام 2011، إلى تدمير محطة "فوكوشيما" النووية، ونشر الإشعاع على نطاق واسع في البيئة والكائنات الحية المحيطة بها.