"أنا رجل شرقي"... محمود المهدي يكشف سبب انفصاله عن منة عرفة

انفصلت الفنانة المصرية منة عرفة عن زوجها محمود المهدي، في الوقت الذي كانا يستعدان فيه لحفل زفافهما، بعد عقد القران في الفترة الأخيرة.

فاجأت الفنانة الشابة منة عرفة، جمهورها بالإعلان عن خبر انفصالها عبر خاصية ستوري بحسابها بإنستغرام، وكذلك نشر المهدي متمنيا لها التوفيق في حياتها المقبلة.

ومع كثرة الاتصالات اضطر المهدي للتوضيح في تدوينة أخرى قال فيها "الناس اللي بتتصل وتسأل، خلاص كل حاجة قسمة ونصيب، وأنا كراجل شرقي صعيدي في حاجات مش هتنفع معايا، وهتوقفها عن شغلها وحلمها وأصدقائها في الوسط الفني فأكيد مش هقف في ده، وربنا يكرمها في المجال الفني وتوصل أعلى حاجة فيه.. بالتوفيق للجميع".

يذكر أن عرفة كانت قد أعلنت عقد قرانها على المهدي، في حفل عائلي جمع أسرتي العروسين فقط، في يونيو/حزيران الماضي. فيما كانت تستعد هذه الأيام لاختيار فستان الزفاف.

الفنانة منة عرفة، ممثلة مصرية من مواليد 1 مايو 1999، بدأت مسيرتها التمثيلية للمرة الأولى من خلال المشاركة في مسلسل السندريلا، مع المخرج سمير سيف، والذي عرض في عام 2005، حث شاركت بعد ذلك في الكثير من الأعمال السينمائية على الساحة المصرية، والتي حققت من خلالها نجاح كبير في وقت قياسي.