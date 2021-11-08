أطباء يحقنون الناس بلقاح حقيقي بدلا من حقنة مزيفة دفعوا المال من أجلها

تم القبض على أطباء يونانيين في عملية احتيال.

حيث دفع بعض الناس الذين لا يرغبون في أخذ اللقاح لهؤلاء الأطباء، مقابل حقنة مزيفة.

أخذ بعض الأطباء المال، لكنهم حقنوهم بلقاح حقيقي بدلا من المحلول الملحي الذي دفعوا المال لأجله، وفقًا لتقارير "مير24".

يلاحظ أن اليونانيين غير الملقحين يخضعون لاختبارات كورونا مرتين في الأسبوع، ولكن لا يمكنهم الوصول إلى بعض الأماكن إلا بشهادة التطعيم.