غوغل تخرج عن صمتها بشأن مشكلة أمنية في هاتفها "بيكسل 6" الجديد

يشكو العديد ممن اشتروا هاتف "غوغل بيكسل 6" الجديد من مشكلة أمنية لديه، وهي بطء استجابة ‏خاصية التعرف ببصمة الإصبع.‏

وفسر بعض المستخدمين أن الأداء البطيء لمستشعر بصمة الإصبع في الهاتف قد يرجع إلى استخدام شركة "غوغل" لقارئ بصمات الأصابع تحت الشاشة بدلا من مستشعر الموجات فوق الصوتية الموجود في هواتف ذكية أخرى، مثل "سامسونغ غلاكسي إس 21".

وفي أول رد منها على المشكلة، أوضحت "غوغل" في ردها على أحد المستخدمين عبر حسابها على موقع "تويتر"، أن قارئ بصمات الأصابع في هاتف "غوغل بيكسل 6" يستخدم "خوارزميات أمان محسنة".

وأردفت أن وسائل الحماية الإضافية تلك قد تستغرق وقتا أطول للتحقق من شخصية صاحب الهاتف، أو تتطلب المزيد من الاتصال المباشر مع المستشعر.

We're sorry for the hassle. The Pixel 6 fingerprint sensor utilizes enhanced security algorithms. In some instances, these added protections can take longer to verify or require more direct contact with the sensor. Try troubleshooting steps: https://t.co/uTbifE5Uyo. Thanks. ^Levi — Made By Google (@madebygoogle) November 6, 2021

يشار إلى أن تقارير أمس الأحد، رصدت مشكلة أخرى في هاتفي غوغل "بيكسل 6" و"بيكسل 6 برو"، وهي أن شاحنهما الذي يتم شراؤه اختياريا لا تصل قوته إلى 30 واط كما روجت "غوغل" له في إعلاناتها.

وتم إزاحة الستار عن هاتف "غوغل بيكسل 6"، في 19 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى جانب هاتف "غوغل بيكسل 6 برو"، وتم إصدار كليهما في الأسواق في 25 أكتوبر.

ويتوافر هاتف "غوغل بيكسل 6" بشاشة مسطحة قياسها 6.4 بوصة ودقة "إتش دي بلس" كاملة.

أما هاتف "غوغل بيكسل 6 برو" الأكبر حجما، فإنه يتميز بشاشة منحنية مقاسها 6.7 بوصة، وبدقة "كواد إتش دي بلس"، وكاميرا تتسم بقدرة تقريب 4 أضعاف.