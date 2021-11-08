إطلاق أول جمعية مهنية للطهي في السعودية

كشفت السلطات السعودية، اليوم الاثنين، عن تأسيس أول جمعية مهنية للطهي في المملكة.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، فقد وافق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي، على تأسيس أول جمعية مهنية للطهي، ويرأس علي اليوسف، وهو شيف سعودي معروف، مجلس إدارة الجمعية الجديدة التي ستكون بمثابة مظلة تجمع الممارسين المحترفين لفنون الطهي مع تزايد إقبال الشبان والشابات السعوديين على تعلم ذلك الفن بشكل لافت في السنوات القليلة الماضية.

وأكد مدير الجمعية أن إطلاق وزير الثقافة استراتيجية الوزارة للقطاع غير الربحي حفّزت المهتمين بفنون الطهي لتأسيس أول جمعية مهنية لهم، لتكون بمثابة المظلة التي تجمع الممارسين المحترفين في المجال.

وتندرج الجمعية تحت مبادرة "تأسيس الجمعيات المهنية الثقافية"، إحدى مبادرات برنامج جودة الحياة، وهي من مخرجات استراتيجية وزارة الثقافة للقطاع غير الربحي، التي اعتمدها صاحب السمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان أخيراً، والتي تستهدف بناء منظومة متنوعة من المنظمات غير الربحية في مختلف القطاعات الثقافية وفي عموم مناطق المملكة، وتشمل تكوين 16 جمعية مهنية في ثلاثة عشر قطاع ثقافي.

وبيّن أن الجمعية الجديدة تهدف إلى تطوير الوعي بقطاع الطهي، والإسهام في تطوير قواعد الممارسة المهنية، والارتقاء بمستقبل الممارسين من خلال التعليم والتدريب وتعزيز التواصل، وتقدير المواهب في المجال وإحاطتهم بالدعم اللازم.

وأقرت الحكومة السعودية، في وقت سابق، تشريعا جديدا تم بموجبه الاعتراف بشكل رسمي بمهنة "فنون الطهي" لأول مرة في البلاد.