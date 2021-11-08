نقل الفنان المصري أحمد خليل إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

نُقل الفنان المصري أحمد خليل، إلى المستشفى بعد أن تدهورت حالته الصحية إثر إصابته بفيروس كورونا.

وقالت وسائل إعلام مصرية، إن "الحالة الصحية للفنان القدير أحمد خليل تدهورت بعد إصابته بفيروس كورونا حيث تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم".

وكانت قناة "صدى البلد" المصرية، كشفت عن إصابة الفنان أحمد خليل، بفيروس كورونا خلال تصوير حكاية "حكايتي مع الزمان"، إحدى حكايات "مسلسل إلا أنا".

يشار إلى أن الفنان أحمد خليل، كان قد صور بعضا من مشاهده في المسلسل، داخل أحداث العمل، وذلك في أثناء اليومين الماضيين، وبعد فترة التصوير، حصل أحمد خليل على إجازة لعدم وجود مشاهد تصويره له خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن مسلسل حكاية "حكايتي مع الزمان"، من مسلسل "إلا انا"، وهو من بطولة الفنانة ميرفت أمين، وأحمد خليل وأشرف زكي وليلى عز العرب ومن تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن.

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