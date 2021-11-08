صينية تنقذ حفيدها من الخطر بتصرف مفاجئ... فيديو

يتعرض الأطفال للكثير من المواقف الخطيرة، التي يمكن أن تهدد حياتهم أو تكون سببا في إلحاق أضرار جسدية بهم إذا لم يكن هناك من يحول دون وقوعها أو يقلل من خطرها.

وبينما تكن أكثر المواقف خطورة أثناء وجود الأطفال خارج المنزل، فإن ذلك لا يعني زوال الخطر عندما يكون في داخل منازلهم.

A quick-thinking grandmother caught her grandson when he fell from his babysitter’s arms in northern China’s Jilin province. pic.twitter.com/hAXotrbsox — South China Morning Post (@SCMPNews) November 8, 2021

ويظهر ذلك في مقطع فيديو نشرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، قالت فيه إن سيدة صينية استطاعت إنقاذ حفيدها من السقوط أرضا بفضل سرعة بديهتا.

وقالت الصحيفة إن الطفل سقط من السيدة المسؤولة عن رعايته أثناء وقوف جدته بالقرب منه وهو ما جعلها تتحرك بسرعة لالتقاطه قبل أن يسقط أرضا لتحميه من المخاطر التي كان يمكن أن يتعرض لها في هذه الموقف.

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