حقيقة تعيين الفنان أحمد عبد العزيز نقيبا للممثلين في مصر بدلا من أشرف زكي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومنشورات، عن تولي الفنان المصري أحمد عبد العزيز، منصب نقيب الممثلين خلفا للفنان أشرف زكي.

وصرحت نقابة المهن التمثيلية، في بيان لها، أن "كل ما نشر مجرد شائعات"، مؤكدة أن "هناك شخصا يزعم أنه صحفي، وسبق وصدر حكم ضده بالتعويض والغرامة لصالح نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكى، بسبب نشره الشائعات الكاذبة".

وأضافت أن "أشرف زكي سيتقدم ببلاغ للنائب العام للتحقيق في الأمر واتخاذ الإجراءات اللازمة".

من جهته، أعرب أشرف زكي، عن إندهاشه إزاء ما يروجه البعض عبر وسائل التواصل الإجتماعي عن انتخاب الفنان أحمد عبد العزيز نقيبا للممثلين.

وقال زكي، إنه "تفاجأ اليوم بنشر خبر مغلوط عبر أحد حسابات فيسبوك، عن اختيار الفنان أحمد عبدالعزيز نقيبا للممثلين"، مضيفا أن ما جرى يوم الجمعة الماضي من انتخابات كانت للتجديد النصفي لأعضاء مجلس النقابة.

واعتبر أن "من يقوم بترويج مثل هذه الشائعات والأخبار المغلوطة، إنما يسعى لإحداث حالة من البلبلة والتشتت داخل الوسط الفني"، مشيرا إلى أنه سيقوم بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مثل هؤلاء.

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