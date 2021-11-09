"نتفليكس" تطرح ميزة مقطع قصير يشبه "تيك توك" تستهدف الأطفال

وذكر المنشور الذي نقلته "بلومبرغ" عن الشركة: ""نتفليكس" تطرح ميزة تشبه "تيك توك" تستهدف الأطفال في محاولة لجذب المشاهدين الصغار إلى منصتها".

ستعرض ميزة "Kids Clips" الجديدة مقاطع فيديو قصيرة، حيث سيتمكن الأطفال من مشاهدة 10-20 مقطعًا فقط في المرة الواحدة.

Every app wants to be TikTok so bad that even Netflix is jumping on the bandwagon with Kids Clips - a new feature aimed for Children.



More details: https://t.co/Bqh4pBaUJ1 — Techweez (@techweez) November 9, 2021

سيتم إطلاق الخدمة هذا الأسبوع في الولايات المتحدة ودول أمريكا اللاتينية اللاتينية وكندا وأستراليا وأيرلندا.

تأسست "نتفليكس" في عام 1997 ويقع مقرها الرئيسي في لوس غاتوس، كاليفورنيا. منذ عام 2013 بدأت بإنتاج أفلامها الخاصة، والمسلسلات والبرامج التلفزيونية.