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    هزة أرضية

    علماء يكتشفون أعمق زلزال على الإطلاق كان حدوثه مستحيلا

    © AFP 2021 / Sam Yeh
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    اكتشفت مجموعة من العلماء أعمق زلزال على الإطلاق، حيث وصل إلى عمق 467 ميلا (751 كيلومترا) تحت سطح الأرض، والذي كان حدوثه مستحيلا من الناحية العلمية.

    وقالت باميلا بيرنلي، أستاذة المواد الأرضية في جامعة نيفادا، التي لم تشارك في البحث: "يضع هذا العمق الزلزال في الوشاح السفلي، حيث توقع علماء الزلازل أن تكون الزلازل مستحيلة. هذا لأنه في ظل الضغوط الشديدة، من المرجح أن تنحني الصخور وتشوهها أكثر من الانكسار مع إطلاق مفاجئ للطاقة. لكن المعادن لا تتصرف دائمًا بدقة كما هو متوقع، حتى في ظل الضغوط التي يجب أن تتحول فيها إلى حالات مختلفة وأقل عرضة للزلازل، فإنها قد تبقى في التكوينات القديمة".

    وقالت بيرنلي لمجلة "لايف سيانس" العلمية: "فقط لأنهم يجب أن يتغيروا لا يعني أنهم سيفعلون ذلك وهذا ما قد يكشفه الزلزال، إذن هو أن الحدود داخل الأرض أكثر ضبابية مما يُنسب إليه الفضل في كثير من الأحيان".

    عبور الحدود

    كان الزلزال، الذي تم الإبلاغ عنه لأول مرة في يونيو/حزيران، في مجلة "جيوفيزيكال ريسيرش ليترز"، كهزة ارتدادية بسيطة لزلزال بقوة 7.9 درجة هز جزر بونين قبالة البر الرئيسي لليابان في عام 2015. اكتشف الباحثون بقيادة عالم الزلازل في جامعة أريزونا إريك كيسر الزلزال باستخدام "هاي اليابانية" وشبكة من المحطات الزلزالية.

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    قال جون فيدال، عالم الزلازل في جامعة جنوب كاليفورنيا والذي لم يشارك في الدراسة، إن المصفوفة هي أقوى نظام للكشف عن الزلازل في الاستخدام الحالي. كان الزلزال صغيرا ولا يمكن الشعور به على السطح، لذلك كانت هناك حاجة إلى أدوات حساسة للعثور عليه.

    وأضاف فيدال: "لا يزال يتعين تأكيد عمق الزلزال من قبل باحثين آخرين، لكن النتيجة تبدو موثوقة لقد قاموا بعمل جيد، لذلك أميل إلى الاعتقاد بأنه من المحتمل أن يكون ذلك صحيحا".

    كما أكدا بيرنلي: "هذا يجعل الزلزال بمثابة خدش للرأس. الغالبية العظمى من الزلازل ضحلة، تنشأ داخل القشرة الأرضية والوشاح العلوي ضمن أول 62 ميلاً (100 كم) تحت السطح. في القشرة الأرضية التي تمتد لمسافة نحو 12 ميلاً (20 كم) في المتوسط​​، تكون الصخور باردة وهشة. عندما تتعرض هذه الصخور للإجهاد، فإنها يمكن أن تنحني قليلاً فقط قبل أن تنكسر وتطلق الطاقة مثل الزنبرك الملفوف".

    وأضافت: "عند عمق القشرة والغطاء السفلي، تكون الصخور أكثر سخونة وتحت ضغوط أعلى، مما يجعلها أقل عرضة للكسر. ولكن عند هذا العمق، يمكن أن تحدث الزلازل عندما تضغط الضغوط العالية على المسام المليئة بالسوائل في الصخور، مما يؤدي إلى خروج السوائل. في ظل هذه الظروف، تكون الصخور أيضا عرضة للكسر الهش".

    وتابعت: "يمكن لهذه الأنواع من الديناميكيات أن تفسر الزلازل التي تصل إلى 249 ميلاً (400 كم)، والتي لا تزال في الوشاح العلوي. ولكن حتى قبل توابع بونين لعام 2015، لوحظت الزلازل في الوشاح السفلي، وانخفضت إلى نحو 420 ميلاً (670 كم). إن تلك الزلازل كانت غامضة منذ فترة طويلة. تم ضغط المسام الموجودة في الصخور التي تحتوي على الماء، لذا لم تعد السوائل سببا".

    وقالت: "عند هذا العمق، نعتقد أنه يجب دفع كل المياه بعيدا، ونحن بالتأكيد بعيدين للغاية عن المكان الذي سنشهد فيه سلوكا هشا كلاسيكيا". لطالما كانت هذه معضلة".

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