مخرج "لعبة الحبار" يكشف بعض تفاصيل الموسم الثاني... فيديو

وفي مقابلة مع وكالة "أسوشيتد بريس"، تحدث المخرج هوانغ دونغ هيوك عن الأفكار المحتملة للموسم الثاني من "لعبة الحبار"، مؤكدا أن "العرض سيعود مع المزيد من المغامرات".

COMEBACK SQUID: Hwang Dong-hyuk, the director, creator, writer of #SquidGame says the show will be back with more Gi-hun adventures. pic.twitter.com/uqC1DIdZqy — AP Entertainment (@APEntertainment) November 9, 2021

وأضاف: تجري عملية التخطيط الآن في رأسي، لكني أعتقد أنه من السابق لأوانه تحديد متى وكيف سيحدث ذلك. لذلك سأعدكم بهذا".

وفي سؤال عن التفاصيل أجاب أن "جي هون سيعود وسيفعل شيئًا للعالم".