بول رود يحصل على لقب أكثر الرجال جاذبية في 2021 من مجلة "بيبول"

وتفاجأ رود (52 عاما)، الذي يعمل في مجال التمثيل منذ نحو 30 عاما، على ما يبدو بهذا الاختيار هو وزوجته.
Paul Rudd is PEOPLE's 2021 #SexiestManAlive! 🔥 https://t.co/aweOKYwclx pic.twitter.com/PPxEaZo6Ty— People (@people) November 10, 2021
وقال للمجلة: "أدرك أن الناس عندما يعلمون بهذا الاختيار سيقولون (ماذا؟)".
وتعليقا على رد فعل زوجته جوليا، أوضح رود أن "الأمر باغتها... بعد بعض الضحك والصدمة قالت (إنهم محقون)، وهذا لطيف للغاية".
Paul Rudd Is PEOPLE's 2021 Sexiest Man Alive: 'I'm Getting Business Cards Made' #SexiestManAlive https://t.co/cII5b2htw2— People (@people) November 10, 2021
وأضاف رود مازحا أنه يتوقع أن تتغير حياته على نحو جذري بعد حصوله على اللقب السنوي.
لعب رود دور الصديق اللطيف لفيبي، التي جسدت شخصيتها ليزا كودرو في المسلسل الشهير "الأصدقاء" (فريندز)، ثم شارك بعدها بأدوار أكبر في أعمال كوميدية قبل أن يلعب دور البطولة في فيلم (آنت مان) ثم يظهر في سلسلة أفلام، مجسدا نفس الشخصية ومنها "كابتن أمريكا: الحرب الأهلية" (كابتن أمريكا: سيفل وور) و"المنتقمون: نهاية اللعبة" (أفانجرز: إيندجيم).
يذكر أن المجلة كانت قد منحت في العام الماضي الممثل مايكل بي. جوردان لقب الرجل الأكثر جاذبية، في حين حصل عليه جون ليجند في 2019، وإدريس إلبا في 2018.
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