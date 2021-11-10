هل تريد التذوق... برغر جديد بطعم "لحوم البشر"... فيديو

هل تساءلت يوما عن شعورك حين تكون من آكلي لحوم البشر؟ عرضت شركة في السويد البرغر لمدة أسبوع كامل "بطعم لحم الإنسان".

و كجزء من "أسبوع أكل لحوم البشر"، الذي أطلقته شركة oomph في السويد، تم عرض البرغر الجديد على الزبائن من عربة طعام في ستوكهولم.

لكن لا تقلق، فهذه شركة تنتج منتجات نباتية حصريا، مما يعني أنه لم يضطر أحد إلى التضحية بنفسه في هذه العملية، وفق موقع "واللا".

وتقول الشركة إن هدفها هو أن تمنح الناس تجربة الاستمتاع بمذاق اللحوم، دون تناول اللحوم فعليا، في الوقت نفسه اعترفوا أن هدفهم كان أيضا إثارة الاستفزاز والصدمة وقليل من اشمئزاز الناس.

وقال أنكين ليندن، مؤسس الشركة: "طورنا البرغر بمجرد أن عرفنا النكهة والقوام الذي نحتاجه. هذه هي طريقتنا البديلة والغريبة لإظهار أنه من الممكن تناول لحوم نباتية مستدامة".

وعندما سئلوا في الشركة كيف عرفوا طبيعة النكهة التي يجب عليهم تحقيقها من أجل محاكاة طعم اللحم البشري أجابوا بأنهم "كرسوا ساعات من البحث لذلك".

وقالوا إن منتجات الشركة يمكن أن تحاكي أي نكهة للحوم، وأن البرغر البشري الجديد مصنوع من بروتين الصويا والفطر والسيتان (جلوتين القمح) والنشا ومزيج التوابل السري.

واعترف رئيس الطهاة في الشركة أنه لم يتذوق اللحم البشري أبدا، لكن مجلة Smithsonian بحثت ذات مرة في مسألة طعم اللحم البشري وخلصت إلى أنه من المحتمل أن يبدو مثل لحم البقر، ولكن سيكون له نكهة لحم الخنزير أو لحم العجل.