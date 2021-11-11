تساقط الثلوج يغلق أبواب المنازل ويسبب أزمة مرورية شمالي الصين... فيديو

سجل تساقط الثلوج في شمال الصين أرقاما قياسية في العديد من المناطق هناك، بصورة أدت إلى إغلاق أبواب بعض المنازل وتعطيل وسائل المواصلات العامة.

ذكرت ذلك صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، مشيرة إلى أن استمرار تساقط الثلوج في العديد من المدن شمالي الصين تسبب في أزمة مرورية.

ونشر الصحيفة مقطع فيديو قالت إنه يرصد جانبا من المشاهد التي تسببت فيها الثلوج المتساقطة بكثافة شمالي البلاد.

Record-breaking snowfall continues to batter various cities in northern China, blocking the doors to residents’ houses and causing traffic jams. pic.twitter.com/4ENhYs2KAp — South China Morning Post (@SCMPNews) November 10, 2021

وتقول الصحيفة إن منطقة منغوليا الداخلية شهدت تساقطا للثلوج على مدى 46 ساعة متواصلة، وفقا للسلطات المحلية ما تسبب في تغطية سيارات بطبقات كثيفة من الثلوج التي تسببت أيضا في إغلاق بعض أبواب المنازل.

ويرصد الفيديو عددا من الحافلات التي توقفت بسبب الثلوج بينما يحاول الركاب مساعدتها في التحرك مجددا، كما ظهر بعض الأشخاص الذين يستخدمون وسائل التزحلق على الجليد للانتقال من مكان إلى آخر.

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