"إنستغرام" تمنح مستخدميها ميزة الراحة الاختيارية

كشف مدير الخدمة في شركة "إنتسغرام"، آدم موسيري، أن منصة التواصل الاجتماعي ستمنح لمستخدميها فرصة "أخذ استراحة"، وذلك من خلال ميزة جديدة ستضاف إلى التطبيق.

وجاء هذا الإعلان من خلال تصريحات موسيري نفسه الذي قال "سيكون من الممكن أخذ استراحة من الشبكة الاجتماعية بعد 10 أو 20 أو 30 دقيقة من استخدامها".

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وأضاف موسيري قائلا: "بدلا من ذلك سيتمكن المستخدمون من القيام بأشياء مفيدة أخرى مثل أخذ الأنفاس أو الاستماع إلى أغنيتهم ​​المفضلة أو فعل أشياء أخرى".

وبحسب المدير فإن الغرض من الميزة الجديدة هو مساعدة أصحاب الحسابات على إدارة وقتهم على Instagram بشكل أكثر جدوى.

وأضاف موسيري أنه يتطلع إلى نتائج اختبار الميزة لتحسينها وإطلاقها في ديسمبر/ كانون الأول 2021.