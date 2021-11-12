64% من البريطانيين يعتقدون أن الفضائيين قد هبطوا على الأرض بالفعل

أكد استطلاع أجرته صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، أن 64% من البريطانيين يعتقدون أن الكائنات الفضائية قد هبطت على الأرض بالفعل.

وقال أكثر من ثلثي البريطانيين المشاركين في الاستطلاع إن الفضائيين موجودون بالفعل على الأرض، وأكد معظمهم أنهم يعتقدون أن الفضائيين يشبهوننا تمامًا.

تعتقد أول رائدة فضاء بريطانية، هيلين شارمان، أن الفضائيين يمكن أن يكونوا ببساطة على الأرض في الوقت الحالي، ويدرسوننا دون أن نتمكن من رؤيتهم، بحسب الصحيفة.

ويوافق المسؤول السابق في البنتاغون الأمريكي لويس إليزوندو، الآراء التي تؤكد أن الفضائيين موجودون بالفعل بيننا، وفي حديث لصحيفة نيويورك تايمز قال: "إن سفينة الفضاء التي شاهدها الأفراد العسكريون الأمريكيون منذ سنوات كانت أكثر تقدمًا بكثير من أي تقنية بشرية معروفة".

وقال: "هذه السفينة تعرض خصائص ليست موجودة حاليًا في المخزون الأمريكي ولا في أي مخزون أجنبي نعرفه".

وأضاف أن الأجسام الطائرة المجهولة التي أبلغ عنها طيارو البحرية الأمريكية كانت "أشياء ليس لها أي أشكال واضحة للدفع والمناورة، حيث أنها تناور بقدرات فائقة لم يصل إليها البشر".

يقول أندرو فراكنوي، أستاذ علم الفلك في معهد فروم بجامعة سان فرانسيسكو، إن الكائنات الفضائية يمكن أن تكون غريبة جدًا لدرجة أننا لن نتعرف عليها إذا رأيناها، ويقول: "الاحتمال المثير للاهتمام هو أنهم موجودون هنا في الواقع، لكننا لا نعرف ذلك".